科學視角下審視「魔芋爽」營養價值

魔芋爽是一款深受消費者歡迎的辣味魔芋零食，主要成分為魔芋，亦稱蒟蒻，是一種熱量極低且富含膳食纖維的健康食材，得益於其獨特的口感和較低的熱量，成功贏得市場青睞。

隨著減肥風潮與健康飲食觀念的興起，魔芋憑借著「低卡、易飽」等標簽，其健康價值逐漸為人所知，成為許多主打「健康取向」的零食首選原料。無論是本文的「主角」魔芋爽，還是魔芋凍、魔芋米、魔芋面、乃至魔芋餅干，都是由此而生。

那麼，被制成零食的魔芋，是否還保留了原本的功效呢？魔芋的主要成份是球莖中所含的葡甘露聚糖(KGM)，西南大學的研究表明，葡甘露聚糖具有水溶、持水增稠、穩定等多種獨特的理化性質，是一種低熱能、低蛋白質、高膳食纖維的食品，是一種天然的保健食品又是理想的食品添加劑。[1]

正確認知零食中的鈉含量

關於魔芋爽「洗腎神器」的負面報道與評價，根源在於其鈉含量。

然而，鈉作為人體必需的礦物質之一，對於維持體內水分平衡、酸鹼平衡以及支持神經系統功能至關重要。依據世界衛生組織（WHO）的標准，成年人每日推薦鈉攝入量不超過2000毫克。

配料表顯示，魔芋爽每一小包中鈉含量為227毫克，適量食用並不會對人體構成威脅。說魔芋爽「洗腎」，這樣的觀點在科學上缺乏充分依據，可能有些誇大其詞。市場上的各種品牌零食，基於不同的受眾群體和多樣化的風味需求，其鈉含量差異顯著。消費者在選擇零食時，應該綜合考慮各項營養成分，合理搭配才能更好地享受健康美味。

魔芋成日本市場寵兒，其影響力可見一斑

縱觀國際市場，魔芋產業亦占有一席之地。目前，日本作為全球魔芋研究與應用的翹楚，魔芋產業發展十分成熟，各種魔芋料理層出不窮，如烤魔芋、煮魔芋、煎魔芋、魔芋刺身、壽喜鍋……

不僅如此，在日本，每年的5月29日被定為「魔芋日」。日本厚生省還明確規定中小學生配餐中必須有魔芋食品。甚至在日本的群馬縣，當地政府專門修建了魔芋主題的體驗公園，消費者不僅可以購買到五花八門的魔芋產品，還可以參觀魔芋工廠，親自體驗魔芋的制作過程。可見日本人對魔芋的「愛之深、情之切」。

作為一種自帶「魔力」的食材，魔芋極具可塑性，大有潛力成為當前健康飲食浪潮下的「主角」，其潛藏的價值仍有待我們挖掘。

作為魔芋爽的首創者，衛龍2022年末於港交所掛牌，長年穩居中國辣味休閒食品行業的龍頭地位。質量管理方面，為了給消費者提供優質的產品，衛龍大量投入研發領域，自建了2所研發中心，匯集全球專業研發力量，參與10項標准制定，擁有100多項專利技術。展望未來，作為辣味零食界的佼佼者，衛龍值得更多期待。

SOURCE 衛龍美味全球控股有限公司