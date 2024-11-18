科學視角下審視「魔芋爽」營養價值

新聞提供者衛龍美味全球控股有限公司
18 11月, 2024, 11:44 CST
上海2024年11月15日 /美通社/ -- 近期，大陸知名零食品牌衛龍旗下產品魔芋爽被曝「鈉含量超標」、「成分不明」，更是被戲稱為「洗腎神物」。該消息一經曝出立刻在港台地區引發輿論熱議，不少專家及網友針對食用魔芋爽產品是否會真的產生健康隱患紛紛發表了自己的見解。對此，衛龍品牌以科學視角爲廣大群衆進行了解惑。
魔芋爽的正名
魔芋爽是一款深受消費者歡迎的辣味魔芋零食，主要成分為魔芋，亦稱蒟蒻，是一種熱量極低且富含膳食纖維的健康食材，得益於其獨特的口感和較低的熱量，成功贏得市場青睞。
隨著減肥風潮與健康飲食觀念的興起，魔芋憑借著「低卡、易飽」等標簽，其健康價值逐漸為人所知，成為許多主打「健康取向」的零食首選原料。無論是本文的「主角」魔芋爽，還是魔芋凍、魔芋米、魔芋面、乃至魔芋餅干，都是由此而生。
那麼，被制成零食的魔芋，是否還保留了原本的功效呢？魔芋的主要成份是球莖中所含的葡甘露聚糖(KGM)，西南大學的研究表明，葡甘露聚糖具有水溶、持水增稠、穩定等多種獨特的理化性質，是一種低熱能、低蛋白質、高膳食纖維的食品，是一種天然的保健食品又是理想的食品添加劑。[1]
正確認知零食中的鈉含量
關於魔芋爽「洗腎神器」的負面報道與評價，根源在於其鈉含量。
然而，鈉作為人體必需的礦物質之一，對於維持體內水分平衡、酸鹼平衡以及支持神經系統功能至關重要。依據世界衛生組織（WHO）的標准，成年人每日推薦鈉攝入量不超過2000毫克。
配料表顯示，魔芋爽每一小包中鈉含量為227毫克，適量食用並不會對人體構成威脅。說魔芋爽「洗腎」，這樣的觀點在科學上缺乏充分依據，可能有些誇大其詞。市場上的各種品牌零食，基於不同的受眾群體和多樣化的風味需求，其鈉含量差異顯著。消費者在選擇零食時，應該綜合考慮各項營養成分，合理搭配才能更好地享受健康美味。
魔芋成日本市場寵兒，其影響力可見一斑
縱觀國際市場，魔芋產業亦占有一席之地。目前，日本作為全球魔芋研究與應用的翹楚，魔芋產業發展十分成熟，各種魔芋料理層出不窮，如烤魔芋、煮魔芋、煎魔芋、魔芋刺身、壽喜鍋……
不僅如此，在日本，每年的5月29日被定為「魔芋日」。日本厚生省還明確規定中小學生配餐中必須有魔芋食品。甚至在日本的群馬縣，當地政府專門修建了魔芋主題的體驗公園，消費者不僅可以購買到五花八門的魔芋產品，還可以參觀魔芋工廠，親自體驗魔芋的制作過程。可見日本人對魔芋的「愛之深、情之切」。
作為一種自帶「魔力」的食材，魔芋極具可塑性，大有潛力成為當前健康飲食浪潮下的「主角」，其潛藏的價值仍有待我們挖掘。
作為魔芋爽的首創者，衛龍2022年末於港交所掛牌，長年穩居中國辣味休閒食品行業的龍頭地位。質量管理方面，為了給消費者提供優質的產品，衛龍大量投入研發領域，自建了2所研發中心，匯集全球專業研發力量，參與10項標准制定，擁有100多項專利技術。展望未來，作為辣味零食界的佼佼者，衛龍值得更多期待。
SOURCE 衛龍美味全球控股有限公司
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