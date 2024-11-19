白雪香檳推出「玩轉劇本」，具象化知名品牌傳承

「Twist the Script」（玩轉劇本）圍繞白雪香檳發展史中的四個關鍵時刻展開，奧爾德裡奇以自己的特色電影風格將這段傳奇娓娓道來。這些時刻體現了這座創立於 1785 年的香檳酒莊大膽創新的歷程。從采取巧妙策略應對禁酒時代的限制，到與電影偶像瑪麗蓮•夢露的知名合作，白雪香檳勇於創新、打破界限的精神長存。

作為這場活動的視覺延伸，一幅以奧爾德裡奇藝術作品為主題的魅力壁畫已於 9 月在紐約布魯克林揭幕。這幅壁畫由 Colossal Media 創作，白雪香檳敢於挑戰、銳意進取的精髓在其間展現得淋漓盡致。奧爾德裡奇的作品以生動鮮明的色彩和時尚與超現實主義的獨特融合而著稱，他與眾多頂級時尚雜志和奢侈品牌的合作經歷讓他的藝術視角與本次活動的理念完美契合。

奧爾德裡奇表示：「這個品牌展現了令人欣喜的叛逆精神，賦予了我創作自由與靈感，讓我去探索它的獨特歷史。重新演繹這些標志性時刻，這是通過電影手段捕獲白雪香檳大膽創新的精髓的絕妙方式。」

「Twist the Script」（玩轉劇本）還重點介紹了白雪香檳如今所取得的成就，包括 2018 年任命 31 歲的首席釀酒師艾米利•博提拉，以及品牌的一項開創性舉措——憑借卓越的可持續發展工作於 2022 年獲得 B Corp 認證，也成為了首家取得此認證的香檳酒莊。這些裡程碑體現了白雪香檳挑戰傳統的恆久精神，也正是這種精神驅動著品牌目前所采用的釀酒方法。

首席釀酒師艾米利•博提拉補充道：「無論是釀酒理念、生產模式、品牌合作還是包裝，我們都一直在尋求不同的道路。這段悠久而輝煌的歷史一直在激勵我，推動我用心釀造美酒，突破常規，開拓更具創新性的未來。」

白雪香檳暢銷於 100 多個國家/地區，始終是卓越創新的典范品牌。展望未來，這座香檳酒莊將繼續投資前沿技術，如用於可持續葡萄栽培的機器人技術等，在香檳生產過程中采用技術先進的機械設備。

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SOURCE PIPER-HEIDSIECK