瑞凱集團：推動可持續投資標準制定，支持具有長期價值企業成長

投資者應如何選擇具有長期價值的企業？

自成立以來，瑞凱集團便致力於扮演「耐心資本」的角色，為企業提供長期、穩定的支持與陪伴，身體力行地攜手更多長期投資者參與市場。同時，瑞凱也致力於支持那些不僅能夠帶來財務回報，同時具有長期價值的公司。劉浩然在活動中表示，「作為投資機構，瑞凱集團壹直致力於推動可持續投資標準的制定，目前我們有多種方法來評估潛在投資對象是否具備可持續發展的長期價值。」

劉浩然首先強調，瑞凱會密切關註第三方ESG評級機構的最新報告，如MSCI的2023年報告所示，ESG評分較高的公司通常在長期內表現優於同行。同時，瑞凱會通過財務報表、公司發布的ESG報告和第三方審計數據，深入分析公司財務表現與其ESG承諾之間的關系。公司創新能力也是考量的重要因素，那些將可持續創新融入產品和服務的公司，更有可能在未來獲得成功。

此外，劉浩然認為，公司品牌聲譽和市場價值同樣至關重要，尤其是對於面向消費者的公司而言，具備強大ESG聲譽的公司能夠建立更強的客戶忠誠度，消費者也更願意為具有可持續特征的產品支付溢價。

董事會多樣性與治理結構也是瑞凱評估公司長期價值的壹項重要標準——公司在治理層面的多樣性、透明度以及在勞工和供應鏈管理中的道德實踐，都會影響公司長期價值。「最後，風險管理是壹個不容忽視的因素。有效管理ESG風險的公司，往往在投資者中更具吸引力，因為良好的ESG風險管理能夠有效緩解潛在的長期威脅，確保公司可持續增長。」劉浩然補充道。

制度如何引領ESG理念落地？

在隨後的分享中，劉浩然提到，「隨著ESG投資的興起，投資者開始利用更多的數據源來增強對企業運營的理解和分析能力。監管政策在這壹過程中扮演著重要角色，尤其是通過制定標準化的披露要求，推動了全球可持續投資的規範化發展。」

劉浩然指出，今年四月，國務院印發的新「國九條」明確提出，健全上市公司可持續信息披露制度。隨後，滬深北交易所發布相關自律監管指引，從構建可持續發展信息披露框架、明確披露議題、鼓勵公司自願披露等方面對上市公司可持續信息披露工作提出具體要求。自政策提出以來，A股市場已有41家上市公司先後披露董事會戰略與ESG委員會實施細則或公司ESG管理制度。同時，有114家公司披露2023年度ESG報告，較去年同期增長58.33%。

與此同時，香港的監管機構也在積極推動ESG發展。今年1月，香港證監會（SFC）表示，將在未來三年內把通過技術和ESG改造金融市場作為優先事項，同時香港也加強了對上市公司信息披露的要求，推動了市場透明度的提升，從而幫助投資者做出更加明智的決策。

劉浩然表示，「通過適應這些新法規的變化，並利用新增的數據和分析工具，投資者能夠更好地將ESG因素融入到投資決策中，這使得投資者能夠識別那些真正致力於長期價值和可持續發展的企業。」

技術如何提升ESG投資洞察？

最後，劉浩然討論了技術如何助力ESG議題的推進。他提到，「隨著技術的不斷進步，投資者能夠處理大量復雜的數據，從中提取出有價值的洞察，使得ESG分析變得更加高效和精準，從而有效指導投資決策。」

劉浩然認為，人工智能和機器學習算法已經被廣泛應用於分析ESG相關的大數據。AI可以幫助我們識別數據中的模式和趨勢，從而優化投資策略。根據Gartner的預測，到2025年，超過50%的大型企業將使用AI來支持其ESG戰略，這表明AI在ESG投資中的作用將愈加重要。

他還補充道，「區塊鏈技術也在推動供應鏈透明度和道德采購方面發揮著重要作用，這對ESG合規性至關重要。根據世界經濟論壇的預測，到2030年，區塊鏈將在全球供應鏈中節省近3000億美元的成本，同時提高透明度和可追溯性。」

此外，先進的分析平臺也為投資者提供了全面的ESG評分和評級，這些數據成為投資分析的重要工具。例如，彭博的ESG數據服務覆蓋了全球超過9000家公司，為投資者提供了豐富的分析數據。在風險管理方面，技術驅動的工具同樣發揮了重要作用。

劉浩然表示，隨著可持續性報告軟件的普及，ESG數據的收集和報告變得更加高效，確保了報告的準確性和合規性。像Enablon和Sphera等公司提供的集成解決方案和跟蹤工具，幫助企業更加透明地管理和報告其ESG表現。

劉浩然最後總結道，「技術不僅提升了我們的數據分析能力，還幫助我們與全球可持續投資的趨勢保持壹致，瑞凱將繼續致力於站在這壹變革的前沿，利用技術推動更加智能和高效的投資決策，從而讓每壹筆投資不僅能帶來財務回報，同時也能推動社會和環境的可持續發展。」

SOURCE 瑞凱集團