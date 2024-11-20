三一環球控股併購發佈會暨慶祝晚宴盛大啟幕

發佈會特別邀請到享譽國際的經濟學家及金融投資專家——王鐵峰教授，為活動帶來重磅演講，主題為：「美國大選與中國刺激共振：投資新機遇何在？」

王教授身兼多所中國985高校的兼職教授及博士生導師，並於金融與投資領域擁有卓越的專業實力與豐富的實戰經驗。他現任中國內地、香港及加拿大多家智庫首席經濟學家，同時擔任多家著名投資基金副董事長及多間證券公司、信託投資公司高管職位。他的深刻見解將為與會者提供獨到的全球市場洞察及投資策略指引。

三一環球控股：併購引領 跨越未來

作為一家註冊於香港的國際投資公司，三一環球控股致力於推動全球市場的可持續增長與深度變革，業務範疇涵蓋股權投資、資產重組、永續與影響力投資、全球市場多角化、策略合作與合資企業、顧問及顧問服務、替代投資、科技與創新投資，專注於為每個市場提供量身定制的解決方案。透過創新性投資機遇及運營提升，公司以助力企業實現財務與社會影響的最大化為使命，並持續為所有利益相關方——企業、投資者及社區——創造長期可持續價值。

更多信息，請訪問三一環球控股官網：https://trinityglobal.hk/zh。

活動亮點：

最新併購成果發佈： 全面展示三一環球控股最新併購佈局與全球戰略

全面展示三一環球控股最新併購佈局與全球戰略 權威經濟學家深度剖析： 頂尖經濟學家解讀中美共振下的投資趨勢

頂尖經濟學家解讀中美共振下的投資趨勢 精英匯聚： 匯集政商領袖、行業翹楚，共探合作潛力

匯集政商領袖、行業翹楚，共探合作潛力 高端慶祝晚宴： 共襄盛舉，交流思想，共拓未來發展藍圖

誠邀蒞臨 共享未來

三一環球控股致力於透過多元化的投資組合與專業的戰略指導，為全球企業與市場創造可持續價值，並推動實現更廣泛的積極變革。此次發佈會暨晚宴將成為業界交流合作的重要契機，我們誠摯邀請您蒞臨，共同見證這一歷史性時刻，攜手開啟共贏未來！

SOURCE 三一環球