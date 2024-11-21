新華絲路：在傳承與創新中，片仔癀推進中醫藥走出國門

北京2024年11月21日 /美通社/ -- 隨著共建「一帶一路」的持續推進，漳州片仔癀藥業股份有限公司在傳承經典的同時不斷創新，積極推動中醫藥走向全球。

片仔癀總部位於中國東南部福建省，近年來不斷努力提高中醫藥在東南亞和歐洲等地區的影響力，通過深化國際交流合作，提高中藥的國際認可度。

片仔癀積極開拓境外市場，前往巴西、阿根廷等國家考察市場環境。在今年的中國品牌日活動中，片仔癀入選「外國人喜愛的中國品牌」。

公司的核心產品片仔癀被列為國家中藥保護品種，其傳統製作技藝入選國家級非物質文化遺產名錄，連續多年居中國中成藥單品種出口前列。

歷史上，片仔癀曾被漳州的商隊沿著「海上絲綢之路」帶到世界各地。如今，該產品已遠銷新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、加拿大等多個國家和地區。

為適應新時代中醫藥「出海」的要求，片仔癀近年來不斷加強科研能力，與科研機構合作開展了30余項原始性創新、集成創新研究。

今年3月，中華中醫藥學會宣佈，片仔癀臨床療效作用機制入選2023年度中醫藥十大學術進展，有利於提高該產品的國際認可度。

未來，公司將致力於弘揚中醫藥文化，開拓更廣闊的全球市場，並繼續傳承古老的中醫藥智慧，幫助全世界的人們提升健康水平。

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SOURCE 新華絲路