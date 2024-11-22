微眾銀行助力香港富融銀行成功投產新一代核心系統

深圳2024年11月22日 /美通社/ -- 近日，香港富融銀行新一代核心系統專案透過資料移轉及業務驗證，正式投產。該專案依託微眾銀行數字銀行底座技術體系搭建，新系統的投產將不僅有助於提升富融銀行整體營運效率，更能讓其銀行業務及時地應對市場變化，為其未來持續創新發展奠定堅實基礎。該專案是自2023年9月微眾銀行與富融銀行達成戰略合作後的又一里程碑事件，亦是深港金融科技創新合作的成功案例。

為了提升富融銀行的數字化服務能力、實現商業可持續發展，微眾銀行於2023年12月助力富融銀行啟動新一代核心系統發展專案。圍繞富融銀行的業務新佈局，該項目涵蓋了零售存款、零售貸款、對公存款、對公貸款及外匯業務等五大核心銀行業務領域，共150多個子系統。在滿足監管要求與市場規範的前提下，微眾銀行基於其自主研發、安全可控的數字銀行底座技術體系，僅歷時10個月便成功完成了150個子系統的整合及改造，並通過測試。系統上線切換僅用時15小時，將對用戶的影響降至最低。其中，在資料移轉的6小時窗口期內，專案順利將來自不同廠商的零售及對公核心系統中的複雜來源資料遷移至新一代核心，確保系統無縫升級。

作為全球領先的數字銀行，微眾銀行從成立之初就利用標準化硬體和開源軟體，自主研發了全球首個基於全分散式系統架構的新一代銀行核心系統。截至2024年9月，該系統已服務超過4億個人客戶、中小微企業超500萬家，支持單日交易峰值突破12億筆，全年產品可用率保持在99.999%以上，並將每帳戶IT運維成本降低至2元，不到同業的十分之一。

憑藉在搭建及營運核心系統方面的豐富經驗，微眾銀行逐步構建起了一套數字銀行底座技術體系，在多項技術方向上達到業界領先水平。該體系採用開放的分散式架構，可快速實現新老架構體系融合；透過參數化產品、元件化設計、流程化編排、AI原生等能力，可實現按周上線新金融產品，極大提升銀行業務推向市場的速度；憑藉分散式架構高彈性、高自研的特性，支持按需擴容，可實現業務低門檻啟動，並透過簡化技術棧、支持跨雲平臺部署和搭建智慧化運維平臺等方式，極大降低綜合使用成本。

在全球金融行業數字化轉型的浪潮下，金融機構紛紛尋求透過數字化手段在優化客戶體驗的同時，實現降本增效。在客戶需求的推動下，數字金融解決方案的市場，也向著技術方案更開放、部署模式更靈活、合作模式更多樣的趨勢發展。此次助力富融銀行成功投產新一代銀行核心系統，不僅是微眾銀行數字銀行底座技術體系在國際市場的又一次成功驗證，更為香港地區銀行業推進核心系統升級、加快深度數字化轉型提供了重要參考。

2024年6月，微眾銀行在香港設立了科技子公司——微眾科技有限公司（簡稱「 微眾科技」）。未來，微眾科技也將基於微眾銀行在金融科技領域的豐富實踐及此次助力富融銀行核心系統投產的成功經驗，為香港乃至全球數字化轉型中的金融機構提供成熟的數字銀行解決方案，從而進一步推動大灣區融合發展，為香港國際金融中心建設貢獻科技力量。

SOURCE WeBank Co. Ltd.