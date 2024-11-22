華為「歐洲創新日」倡導合作共贏，釋放歐洲創新潛力

跨國合作，推動歐洲數字化進程

EIT Digital首席運營官Jesus Contreras在講話中強調：「創新從來不是單打獨斗，而是依賴各方合作與交流。」他指出，數字創新需要全球伙伴和客戶的共同參與，只有匯聚多樣化的觀點和經驗，才能為合作創新注入更強大的能量。

歐洲委員會地區事務委員會成員、意大利坎帕尼亞地區部長Nicola Caputo指出，歐洲在數字化進程中面臨諸多挑戰，包括數字技能普及不足、商業模式滯後以及5G覆蓋不均等問題。他呼吁各國政府加強跨國合作，提升歐洲在全球數字經濟中的競爭力。

西班牙常駐經合組織大使 Ximo Puig在主旨發言中表示：「創新是一個框架，政府、企業和社會需要通力合作，推動長期發展，構建一個全聯接的世界。」

華為法國研究所首席數學家Laurent Lafforgue在發言中指出，技術創新的快速發展離不開堅實的基礎理論支撐。他強調，扎實的理論研究是技術進步的關鍵，推動長期的創新發展。

創新是長期過程，華為持續投資與開放合作

「創新是一個長期的過程。」華為雲全球生態系統副總裁虞良在活動中表示，華為將繼續秉持開放合作的態度，與各方攜手推動社會與商業價值的雙贏。他還透露，華為已與Station F聯合啟動以可持續發展為主題的孵化項目，專注於零售、汽車和工業制造等領域，計劃支持10家初創企業在7個月的孵化期內實現快速成長。

推動數字化轉型，開啟歐洲數字未來

在歐洲新聞台（Euronews）與華為聯合舉辦的「推動歐洲數字化創新」專題討論環節中，歐洲中小企業協會主席Horst Heitz、聯合國工業發展組織數字化轉型與人工智能司司長Ana Paula Nishio de Sousa、Zenpulsar公司CEO Alexander Pisemskiy，以及Partex NV首席技術官Gaurav Tripathi等嘉賓一致強調，數字化創新需要跨界合作，呼吁構建開放的數據共享平台和創新生態系統，以推動更靈活、包容的創新環境。

華為雲全球產業發展副總裁朱曉銘指出，歐洲的數字化進程慢於「Europe Digital Decade 2030」規劃的目標。華為雲將通過提供穩定可靠的雲基礎設施，與政府機構和高校合作培養數字化人才，同時助力初創企業實現跨區域業務增長，為歐洲數字化轉型貢獻力量。

促進包容性發展，推動女性創新者嶄露頭角

華為歐洲多元化、平等與包容項目負責人Berta Herrero主持專題研討，探討如何更好地支持女性創新者。歐盟委員會創新與融資高級顧問Rebeca de Sancho Mayoral、科技公司Duevo創始人Egle Ciuoderiene、網絡安全公司創始人Iva Tasheva，以及華為女性領導力學校校友Gaia Verzelli分享了歐盟在資金與政策支持方面的實踐。與會嘉賓呼吁更多女性領導者投身科技創新，共建包容、多元的創新生態。

呼吁行動，共同推動歐洲數字創新未來

活動最後，華為歐洲營商事務主管金詠呼吁各方加強行動，共同推動數字創新，建設一個更加互聯互通、包容和可持續的歐洲。他表示：「我呼吁所有人擁抱數字創新。創新不僅僅是個承諾，更是推動美好生活的重要動力。」

此次創新日活動為歐洲未來的數字化和創新發展注入了正能量，推動了跨國和跨行業的合作交流。參會者呼吁所有人共同努力，為打造更加繁榮、強大的數字歐洲貢獻力量。

SOURCE 華為技術有限公司