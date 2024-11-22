乾淨的洗手間對您有多重要？最新的全球調查分享了疫情後對商業洗手間的看法

Excel Dryer, Inc., 與 MetrixLab 的聯合研究表明，如果洗手間髒汙，客戶可能不再光顧

馬薩諸塞州東朗梅多2024年11月22日 /美通社/ -- 疫情永遠改變了世界。雖然戴口罩和保持社交距離現已不再是強制規定，但一個重要習慣仍然存在：仔細洗手並徹底擦乾。公眾對手部衛生的重視程度空前提高，人們洗手頻率的激增使得洗手間設施的質素備受關注。

Excel Dryer 行政總裁 William Gagnon 表示：「洗手向來重要，正如疾病控制與預防中心所強調的：『清潔的雙手可拯救生命』。疫情讓世界重新意識到適當的手部衛生的重要性。人們也越來越關注洗手間，因為客戶的洗手間體驗可以直接影響公司的聲譽和盈利能力。」

Excel 全球調查分佈圖

這就是為什麼非接觸式手乾燥技術的領導者 Excel Dryer, Inc.與知名全球市場研究公司 MetrixLab 合作開展全面、同類首項的全球性調查——《大流行後對商業洗手間的感知》。調查目標是了解建築師、設計專業人員、企業主、設施經理和消費者對疫情後世界中的商業洗手間的看法。該調查吸引了超過 4,000 位來自美國、歐洲和亞洲的參與者，旨在捕捉對商業洗手間的看法和偏好的變化。

不論受訪者的背景或地域，調查結果皆一致顯示：

1. 清潔與衛生是所有受訪者最受關注的議題。

2. 100% 的受訪者同意 —— 骯髒的洗手間反映了商業管理不善。事實上，80% 的受訪者表示他們不會或可能不會再次光顧洗手間骯髒的餐廳。

3. 造成髒洗手間的第一因素是地板上的紙巾或溢滿的垃圾桶。

消費者認為骯髒的洗手間反映了管理不善，而世界各地的建築師、餐廳老闆和設施經理認為商業洗手間的清潔反映了企業對客戶和員工的重視程度。

「Excel Dryer 的完整的 非接觸式高效手乾燥機系列解決了本調查重 點的問題：當人們在洗手間地板看到紙巾時，看起來很髒，讓人『感覺』骯髒。我們的乾手機不僅更衛生，還幫助設施節省時間、金錢和維護環境」，Gagnon 表示。「本次調查結果顯示，若您仍在使用紙巾，則是時候作出改變」。

若要查閱完整的全球調查結果，請造訪 go. exceldryer.com/surveys。在此處觀看影片：go.exceldryer.com/surveys-video.

關於 Excel Dryer, Inc.

超過 50 年來，Excel Dryer 一直在製造和開發具有成本效益和符合可持續發展理念的衛生乾手解決方案。Excel Dryer 是一家家族經營的公司，通過發明 XLERATOR® 乾手機從效能、可靠性和客戶滿意度設立了新標準。Excel Dryer 以提供最優質的客戶服務並製造值得信賴的非接觸式、經濟型和可再生產品而自豪。Excel Dryer 產品在全球分銷，可透過與全球經銷商合作設立的銷售代表網絡購買。請前往 exceldryer.com 了解有關 Excel 烘乾機的更多資訊。

SOURCE Excel Dryer