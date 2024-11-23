粵港澳大灣區文化藝術節壓軸演出！舞劇《詠春》特別版將再登香港！

中國深圳2024年11月23日 /美通社/ -- 2024年11月22日，香港文化中心大劇院座無虛席，掌聲雷動，舞劇《詠春》再登香港，本次活動由深圳國際文化交流協會組織，作為第4屆「粵港澳大灣區文化藝術節」的壓軸之作，傾情上演，為粵港澳大灣區的觀眾帶來了一場武術與舞蹈交相輝映的藝術盛宴，贏得香港觀眾得好評如潮。此次演出，不僅是對舞劇《詠春》藝術魅力的一次再次展示，更是粵港澳大灣區文化交流與合作的一次重要契機。

舞劇《詠春》自今年1月首次在香港亮相以來，便以其獨特的藝術視角、精湛的表演技藝和深厚的文化底蘊，席捲國內外多個劇場，贏得了國內外觀眾的熱烈反響與高度評價。

此次特別版演出在原有基礎上，注入了更多香港本地元素，香港幕後團隊及藝術家的傾情加入，為這部舞劇注入了新的活力與創意。他們與深圳的藝術家們攜手合作，通過藝術的形式，進一步促進大灣區城市間的文化交流與合作，展現粵港澳文藝界的多元融合與共同繁榮。香港觀眾現場反應熱烈，目前五場演出（含兩場加場）皆已售罄。

在粵港澳大灣區的璀璨文化版圖中，香港如同一顆耀眼的明珠，以其獨特的藝術魅力和深厚的文化底蘊，持續吸引著全球的目光。這裡不僅是功夫電影的搖籃，孕育了無數武俠傳奇，更是葉問把詠春拳發揚光大的地方。如今，香港在新時代的文化交流與合作中，正扮演著愈發重要的角色，為中華文化的傳承與發展貢獻力量。

舞武融合：深圳精心打造匠心之作

這部「深圳出品」的原創舞劇，通過詠春拳和香雲紗兩個嶺南代表性非遺的結合，以20世紀90年代一個深圳劇組拍攝的電影《詠春》為引，將「戲外」的《詠春》劇組與「戲內」赴香港打拼的葉師傅兩條線索在劇中並行展現、無縫切換，融合古典與現代的藝術形式，為觀眾呈現一場武術與舞蹈碰撞融合的創新藝術盛宴。

作為深圳重點打造的又一力作，集全國頂尖創作資源於一身，不斷凸顯深圳風采與精神魅力。

2023年春天，舞劇《詠春》從充滿創新與活力的深圳出發開啟全國巡演，巡演214場，足跡遍佈海內外42座城市 ，52個劇場 ，觀眾人數超30萬人，舞劇《詠春》一步一步走向了多元化的世界舞臺，席捲國內外多個劇場，這部承載著中華優秀傳統文化內核的舞劇從「破圈」到「出海」，以創新的形式讓世界感受到中國文藝的風采，折射深圳文化創新「敢試敢闖」的決心與實力。

呈現特別版：注入香港本地豐富新元素

此次香港上演的舞劇《詠春》特別版，在原有演出內容的基礎上，加入了香港幕後團隊及藝術家的豐富新元素，這些新元素為觀眾帶來耳目一新的視聽享受。

在舞劇《詠春》現場演奏的指揮家馮嘉興看來，能夠參與這次演出是他的一大期待和榮幸，這次演出將已錄製完成的演出版本轉化為現場樂隊版本，團隊合作在此過程中扮演了非常重要的角色。

舞劇《詠春》的再次亮相香港，不僅是對中華武術與舞蹈藝術的一次精彩演繹，更是粵港澳大灣區文化交流與合作的一次生動實踐。

SOURCE 深圳國際文化交流協會