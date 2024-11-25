快手科技將被納入香港恒生指數成份股

香港2024年11月25日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）欣然宣佈，根據恒生指數公司2024年11月22日公佈的恒生指數系列檢討結果，快手將獲納入為恒生指數成份股，將於2024年12月9日生效。公司認爲，此次獲納入反映了資本市場對公司業務及發展前景的高度認可，標志著公司業務發展的重要裡程碑，並將有利於公司在資本市場交易流動性及估值的進一步提升。

此外，快手亦將被納入恒指 ESG 增強指數與恒指 ESG 增強精選指數，並將於2024年12月9日生效，彰顯了公司在履行社會責任與推動可持續發展方面的長期承諾。

恒生指數是受全球資本市場最廣泛引用的香港股票市場指標之一，優化後的恒生指數將加強主要行業組合在恒生指數中的覆蓋率，維持恒生指數作為香港股票市場整體表現的重要指標。恒生指數有限公司對入選的成份股有嚴謹的審批準則，會依據公司的市值和成交額、公司所屬行業界別在恒生指數所佔的比重，以及公司的財務表現等因素進行嚴格挑選。

關於快手

快手作為中國乃至全球領先的內容社區及社交平台，致力於成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司。作為一家以人工智能為核心驅動和技術依託的科技公司，快手專注於通過持續的技術創新和產品升級，不斷豐富服務和應用場景，為客戶創造價值。在快手，用戶通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活，發現所需，發揮所長。通過與內容創作者和企業緊密合作，快手提供的技術、產品和服務可滿足用戶的多元化的需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、本地生活、遊戲等。

前瞻性聲明

除過往事實的陳述外，本新聞稿載有若干前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」。該等前瞻性陳述受風險、不確定因素及假設的影響，可能包括業務展望、財務表現預測、業務計劃預測、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提作出，當中許多涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及大量風險及不明朗因素。鑒於上述風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於依賴該等陳述。除法律要求的情形外，我們並無責任公開發佈可能反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或可能反映意料之外事件的該等前瞻性陳述的任何修訂。

投資者及媒體問詢

快手科技

投資者關係

郵箱：[email protected]

SOURCE 快手科技