中國愛瑪品牌電動車正式登陸孟加拉國

新聞提供者愛瑪科技集團股份有限公司
25 11月, 2024, 11:50 CST
孟加拉國達卡2024年11月25日 /美通社/ -- 隨着電動車在孟加拉國的日益普及，國際領先品牌愛瑪也正式進入孟加拉國市場，並由享有盛譽的DX Group引入電動車愛瑪F626。這款環保型電動車已經獲得了孟加拉國道路運輸管理局（BRTA）的批准。
愛瑪F626電動車的最高時速為45公里，充電時間為7到8小時，充滿電后可行駛80公里。這款800瓦電動車配備了前碟剎和后鼓剎，以及72V22Ah石墨烯鉛酸電池。該電動車提供兩年電機保修服務，其他零部件（包括電池）的保修期則各不相同。電動車（含電池）重106公斤。
多年來，愛瑪科技一直在全球電動兩輪車領域處於領跑地位。截止2023年底，愛瑪電動車已布局全球50多個國家，全球布局11大生產基地，其中包括印度尼西亞和越南的海外工廠。2022年聯合蘋果logo設計師Rob Janoff，完成「時尚愛瑪 自在出行」品牌VI系統年輕時尚化形象刷新；2023年與國際色彩權威PANTONE攜手打造年度流行色；愛瑪以行業先鋒之姿，實力引領兩輪電動車行業，在全球範圍內展示全球兩輪電動車領先品牌的風采。截止2024年3月31日，愛瑪電動車總銷量達8000萬輛，獲全球權威企業增長諮詢公司弗若斯特沙利文「全球領先電動兩輪車品牌」認證。
愛瑪集團始終秉承「用戶至上」產品理念與不斷創新突破的科技實力，我們相信，愛瑪F626也將為孟加拉國的消費者們提供卓越的出行替代方案、提升人們的生活質量。
SOURCE 愛瑪科技集團股份有限公司
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