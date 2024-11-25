中國愛瑪品牌電動車正式登陸孟加拉國

孟加拉國達卡2024年11月25日 /美通社/ -- 隨着電動車在孟加拉國的日益普及，國際領先品牌愛瑪也正式進入孟加拉國市場，並由享有盛譽的DX Group引入電動車愛瑪F626。這款環保型電動車已經獲得了孟加拉國道路運輸管理局（BRTA）的批准。

愛瑪F626電動車的最高時速為45公里，充電時間為7到8小時，充滿電后可行駛80公里。這款800瓦電動車配備了前碟剎和后鼓剎，以及72V22Ah石墨烯鉛酸電池。該電動車提供兩年電機保修服務，其他零部件（包括電池）的保修期則各不相同。電動車（含電池）重106公斤。