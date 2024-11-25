昕力資訊產品再獲國際肯定，南向佈局成績預計逐漸展現

台北2024年11月25日 /美通社/ -- 由昕力資*（7781）100%台灣研發的企業級API管理軟體- digiRunner，榮獲英國知名媒體所主辦的《全球銀行及金融獎》(Global Banking & Finance Awards®) 評選為2024年南亞洲最佳開放銀行APIs「Best Open Banking APIs Southern Asia 2024」，說明昕力有媲美國際大廠的軟體研發實力，並提供符合國內外中、大型企業IT治理需求的企業應用軟體。全球銀行與金融獎（Global Banking & Finance Awards®）由英國「GlobalBanking & Finance Review」雜誌於2011 年設立，獎項每年頒發一次，得獎者涵蓋全球銀行、保險、投資等領域的佼佼者，今年台灣共八家企業獲得殊榮，昕力是唯一獲獎的軟體科技公司，其它獲獎者均來自金融領域，包括：兆豐銀、新光金、元大銀...等優秀企業。

昕力此次獲獎，主要憑藉在台灣金融產業深耕多年的實力和經驗，根據各國不同的國情服務東南亞市場客戶，並取得初步成績，昕力在越南協助國泰世華銀行建立全數位消金系統，實現30分鐘完成借貸流程，讓越南民眾體驗數位金融的便捷；更協助越南國泰產險以AWS雲端技術架構建置對客戶端與業務員端兩大平台；同時，也協助世越銀行建置 API 管理中台，打造現代化 IT 的運營架構；昕力在柬埔寨，基於柬國央行欲推動全國的數位支付法規要求，協助國泰世華銀行開發合規的數位行動銀行。

昕力資訊董事長姚勝冨表示：「昕力資訊之企業級API管理軟體-digiRunner再度榮獲國際獎項，除公司軟體研發實力再度受到國際肯定外，今年度digiRunner業已完成AWS（Amazon）及GCP（Google）之認證及上架，均獲國際級大廠之技術認證及肯定，顯示公司國際級軟體水準及實力。近年越南政府編列及投入大量預算，協助越南企業進行數位轉型，昕力則複製臺灣金融業導入數位金融之成功經驗，布局越南當地保險市場，同時拓展ESG相關業務，樂觀看待南向佈局成績預計逐漸展現。」

國泰金控資深副總經理姚旭杰表示：「昕力資訊具備深厚的軟體研發實力，且多年來積極協同國泰金控多家子公司於東南亞發展布局，導入數位轉型與數位金融開發應用，是我們長期重要的合作夥伴。隨著越南成為國泰金拓展東南亞營運版圖的重點市場，我們不僅認同昕力資訊專注軟體、致力國際化發展的願景，也對其布局越南、協助企業發展深具信心。」

關於昕力資訊

昕力資訊為台灣第一國際級數位轉型軟體公司，憑藉軟體研發實力、模組化設計與 AI 核心科技，自主研發 DigiFusion 數位服務中台、SysTalk.ai 交談 AI 產品、ESGswift 永續及 GadoSecurity 企業安全防護等創新軟體產品，銷售通路遍及海內外。擁有跨國大型專案建置服務經驗，靈活因應各產業、市場的快速變化，以實現數位轉型提升企業競爭力。

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SOURCE 昕力資訊