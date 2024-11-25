友邦香港及澳門推出「極臻‧至尊醫療計劃」

友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「醫療進步提高生存率，但同時增加了醫療方案的複雜性，高端客戶面對不同的新療法及各項醫療服務，加上醫療通脹加劇及各項醫療服務碎片化，要尋找適合的治療方案並非易事，萬一延誤治療，隨時影響生命健康。

我們了解客戶的需要，特別精心建構了精選醫療團隊[3],[7]，整個團隊覆蓋面廣泛，不單止有資深專科醫生提供治療，亦有物理治療師、營養師及中醫等跨專業癌症醫護專業人員照顧客戶從治療到復康的每個環節。新產品及服務將為業界設立新標準，提升客戶體驗，推動社會主動管理健康，助大眾實踐『健康長久好生活』。 」

高端客戶日理萬機，特別需要專屬服務照顧他們各種健康需求。因此計劃亦設有尊貴禮賓服務專線[7]，串連多項醫療及養生服務[6]，包括預約精選醫療團隊[7],[11]，快速連接優質醫療資源。再配合由市場罕見[9]的專屬養生顧問[5]提供的個人化養生指導，助客戶超越自身年齡的狀態，實踐健康長壽。

全新 健康無限方案[ 5] ,[6], [#] 助客戶實踐健康長壽

另外，高端客戶明白健康需要未雨綢繆，可是坊間健康服務眾多，未必每項都有科學根據支持。友邦香港及澳門首次推出健康無限方案[5],[6], [#]，通過以科學為本的評估，儘早為客戶找出影響健康的根源及風險因素，並透過精確測量和持續監測，提供個人化的保健支援，讓客戶的身體機能、心理健康、和代謝機能達到最佳狀態，增強整體健康水平。此方案於推廣期[4]內讓客戶免費體驗。

「極臻‧至尊醫療計劃」[ 1] 主要特點：

1. 尊貴禮賓服務專線[7] 輕鬆一鍵連接醫療及養生服務：包括24小時一般健康熱線[10]預約精選醫療團隊[7],[11]，以及市場罕有[9]的專屬養生顧問[5],[7]，與客戶緊密溝通，迅速回應其獨有養生需要，並提供個人化指導。特設市場首創[9]兒童與青少年成長與發展支援熱線[6],[7],[10]，提供專業育兒支援，幫助他們培養和諧的親子關係、管理育兒壓力等。

2. 精選醫療團隊[3],[7]提供跨專業癌症治療[6],[7]及護理：超過500名涵蓋不同專科領域的醫護專業人員，包括外科醫生、腫瘤科醫生及其他醫療專業人員，超過8成具有10年執業經驗以上。團隊更擴張至物理治療師、營養師及中醫等，去照顧客戶在診斷、治療及復康的每一步。

3. 市場首創[9]「健康賞」[12]兌換升級養生服務[6]或醫療保障[8] ：無論有治療需要或無索償都有獎賞，透過實質獎賞，鼓勵客戶實踐健康生活，例如將網絡治療獎賞惠益、住院現金惠益、次級病房現金惠益、日間手術現金惠益和無索償惠益存到「健康賞」[12]，以兌換自選養生療程、身體檢查、接種疫苗[6]，或提升醫療保障[8]，又或抵銷合資格醫療費等。

「極臻‧至尊醫療計劃 —首護摯寶」[13]為初生寶寶提供即時護盾：「極臻‧至尊醫療計劃」[1]的保單現有受保人[14]將合資格投保「極臻‧至尊醫療計劃 —首護摯寶」[13]，為出生當日及出生後90日內的初生嬰兒提供保障，初生嬰兒住院賠償及手術費用賠償涵蓋先天性疾病，保單限額高達10萬港元。「極臻‧至尊醫療」系列亦提供明珠版本，切合不同客戶的需要。

客戶於推廣期[4]內成功投保「極臻‧至尊醫療計劃」[1]，可享「兒童與青少年成長與發展初步評估服務」[6],[15] 或由「友邦峻宇養生庭」[16]提供的全新健康無限方案[５],[6], [#]及免費養生療程服務[５],[6], [#]。

以上資料僅供參考，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽網站。

備註： 1. 有關「極臻‧至尊醫療計劃」的詳情，請參閱產品簡介。 2. 上述服務(「服務」)為額外增值服務，並不構成保障內容的一部分，且並非保證。服務只適用於「極臻‧至尊醫療」系列之受保人。服務取決於受保人的資格、服務及服務供應商(如適用)的可用性及相關條款及細則約束，並且「極臻‧至尊醫療」系列之保單須仍然生效。 3. 精選醫療團隊指由AIA指定的第三方醫療網絡服務供應商。醫療網絡服務供應商是獨立的承辦商，並非AIA的代理人或僱員或代表。我們並不保證某醫療網絡所提供之服務或醫療網絡之數目。 4. 客戶於推廣期2024年11月11日 至2024年12月31日期間遞交「極臻‧至尊醫療」系列，「極臻‧至尊醫療」系列包括「極臻‧至尊醫療計劃」及「極臻‧至尊明珠醫療計劃」 (「極臻‧至尊醫療計劃 — 首護摯寶 」及「極臻‧至尊明珠醫療計劃 — 首護摯寶」除外) 。 5. 此服務不適用於18歲以下的受保人。 6. 此等服務由友邦指定的第三方服務供應商在香港提供，不適用於澳門區域，並可不時更改。此等服務的範圍及地點由本公司絕對酌情決定及本公司有絕對酌情權對服務的範圍及／或地點作不時的更改，而無須作另行事先通知。有關服務詳情、地點及安排可於保單繕發後在本公司的網頁獲取。本公司對該等第三方服務供應商提供的任何服務或建議不承擔任何責任。 7. 上述增值服務並不構成保障內容的一部分。第三方服務供應商提供的轉介或服務並不明確表示有資格申請「極臻‧至尊醫療計劃」的理賠。客戶須自行完全負責不在增值服務涵蓋範圍的任何費用，並受其相關條款和條件約束。請注意，「極臻‧至尊醫療計劃」的實際理賠金額將以提交完整的索償文件、受保人於「極臻‧至尊醫療計劃」下可享的保障內容、不保事項、保單契約、條款及細則為準。詳情請向我們查詢。AIA保留任何時候修改、暫停或終止任何此等服務的權利，恕不另行通知。 8. 受條款和條件約束。詳情請參閱本產品簡介內之「極臻‧至尊醫療計劃」保障一覽表H部分及保單契約。 9. 有關市場首創的陳述，（i）就「健康賞」，截至2024年11月1日，與香港主要保險公司提供的個人醫療保險計劃比較；（ii）就臨床試驗藥物惠益，此計劃特點於2024年4月22日首次由AIA推出市場，當時與香港主要保險公司之個人醫療保險計劃比較為市場首創；（iii）就兒童及青少年成長與發展支援熱線，截至2024年8月12日，與香港主要保險公司提供的個人醫療保險計劃比較。有關養生顧問為市場罕有的陳述，截至2024年8月12日，與香港主要保險公司提供的個人醫療保險計劃比較。 10. 熱線提供的一般資訊僅供參考，不應被視為任何形式的醫療意見、診斷、治療或建議。如果您有疑問及／或認為有需要，請立即向醫療服務供應商尋求醫療意見，不要忽視或拖延尋求醫療意見和治療。 11. 於指定服務時間內，服務由友邦指定的第三方服務供應商提供，並可不時酌情更改。 12. 健康賞惠益 (無索償獎金惠益除外) 受限於每年限額、網絡保障的額外每年限額及個人終身賠償限額。在極臻‧至尊醫療計劃保單生效日起120日後，「健康賞」中的金額可隨時用作兌換指定獎賞。「健康賞」中的結餘不能被退還或兌換為現金，亦不能用以支付任何保單的任何保費。於此計劃取消或終止時，任何餘額將會即時喪失。 13. 有關「極臻‧至尊醫療計劃 — 首護摯寶的詳情，請參閱產品簡介。 14. 「極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶」的受保人必須為準媽媽，有關投保資格的詳情，請參閱產品簡介。 15. 此服務只適用於18歲以下的受保人。 16. 友邦峻宇養生庭的唯一營運商為Sustainable Wellness Limited（「Sustainable Wellness」），其為Humansa Company Limited之全資附屬公司並為友邦的獨立第三方。就友邦峻宇養生庭內及為友邦峻宇養生庭所提供的服務及/或產品(「服務」)，Sustainable Wellness將完全及單獨負責。使用以上服務受限於友邦峻宇養生庭的條款和細則。 # 只限推廣期內供受保人試用，並非用於推廣友邦峻宇會會籍之用。

關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有接近17,000名財務策劃顧問[1]，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶[2]提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

1 截至2024年6月30日 2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2024年6月30日)



SOURCE AIA