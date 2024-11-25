華龍航空榮獲全球首個「世界領先公務航空企業」獎項

香港2024年11月25日 /美通社/ -- 2024年11月24日，世界旅遊大獎（World Travel Awards，簡稱「WTA」）頒獎盛典在葡萄牙盛大舉行，華龍航空榮膺全球首個「世界領先公務航空企業」獎項。這是WTA首次頒發此類獎項，高度肯定了對華龍航空卓越的服務品質、持續的創新精神和對公務航空領域的傑出貢獻。此前，華龍航空已連續四年榮獲「世界領先公務機公司」稱號，此次獲獎無疑是對其領先地位的再次加冕。

WTA作為國際公認的旅遊及服務業卓越成就表彰機構，其獎項評選基於服務質量、商業表現、產品創新、員工發展、企業社會責任以及對可持續政策的遵循等多個維度。華龍航空能夠在多年的評選中持續脫穎而出，得益於其為客戶、員工、合作夥伴及社會持續創造的價值生態圈，這不僅促進了行業的蓬勃發展，更為社會帶來了深遠的積極影響。

以卓越安全與服務，鑄就信賴之選的公務航空標杆

華龍航空，作為一家大型綜合性公務航空企業，緊密圍繞客戶的公務機出行需求，提供全方位、一站式的公務航空服務。從購機諮詢、飛機託管、包機服務，到航空地面保障、高端定製旅行、公務機候機樓運營等，公司服務範圍廣泛。目前，華龍航空已在中國、新加坡、歐洲、北美等區域的20多個城市建立了運營基地，能夠為全球公務機客戶提供更加卓越、高效的公務航空解決方案。

安全，是華龍航空企業發展的生命線。公司擁有全球主流飛機註冊地的運行維修牌照，能夠為灣流、龐巴迪、達索等飛機製造廠商生產的飛機提供高級別定檢服務。同時，通過構建覆蓋飛機運行全流程的數字化管理系統，華龍航空持續提高安全標準和運營效率，確保飛機資產得到最大程度保值。得益於全面的資質和技術投入，華龍航空連續多年榮獲國際公務機安全運行標準的最高安全等級認證和長期安全運行認證。

憑藉卓越的安全標準與服務品質，華龍航空在行業中獨樹一幟，成功塑造了享譽業界的華龍航空服務品牌，持續贏得客戶的廣泛信賴與好評，其機隊規模連續多年穩居亞太第一。

秉持可持續理念，築就公務航空百年企業

在公司的發展中，華龍航空視員工為核心資產，堅持「以人為本」，圍繞「誠信、正直、注重細節、堅守正道」的企業文化，營造了和諧、高效的工作環境，並通過提供多元化的成長平台和豐富的發展機會，華龍航空不斷激發員工的潛能與創造力。截至目前，全球範圍內超過50%的員工榮獲了公司頒發的五年長期服務獎，團隊的凝聚力和向心併力成為了推動華龍航空高效發展的強大動力。

展望未來，華龍航空將「綠色航空」作為長遠戰略導向，積極攜手產業夥伴共建綠色供應鏈體系，並連續三年發布碳排放報告，以實際行動展現透明度與責任感。同時，公司以前瞻性的眼光投資新能源飛行器領域，積極推動公務航空向綠色低碳的未來轉型，為行業的可持續發展之路注入強勁動力與堅實支撐。

在追求商業成功的同時，華龍航空不忘回饋社會，積極投身公益事業。公司持續扶持中國鄉村振興和非物質文化遺產傳承項目，並與中國器官移植發展基金會緊密合作，通過成立志願服務隊、募捐、聯合宣傳等多種形式，提升公共福祉。華龍航空這種超越商業利益的社會責任感，不僅體現了其企業價值觀，也為其在國際舞台上贏得了廣泛的讚譽與高度認可。

對於華龍航空獲得全球首個「世界領先公務航空企業」獎項，世界旅遊大獎主席Graham E. Cooke給予了高度評價：「華龍航空不僅以卓越的安全標準和無與倫比的服務體驗贏得了市場的廣泛認可，更以其對可持續發展的深刻理解和積極實踐，為整個行業樹立了典範。」

華龍航空對此表示，這份榮譽既是對公司的認可，也是未來的責任。公司將持續提升自身的綜合實力與服務水平，確保為每一位客戶提供更加優質、貼心的服務。同時，華龍航空將繼續加強與國際合作夥伴的合作與交流，共同推動全球公務航空市場的繁榮與發展。此外，公司還將為行業的可持續發展貢獻更多力量，積極履行社會責任，努力成為一家不僅偉大而且具有深遠影響力的企業。

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SOURCE 華龍航空