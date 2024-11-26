香港寬頻企業方案與算豐信息達成合作

AI 運算不但發展迅速，相關資源需求亦不斷上升。作為市場上主要的算力營運、技術開發與產業投資企業，算豐信息為企業客戶提供更好的本地化服務，目前分別於滬港兩地，設立上海「豐收一號」與香港「豐收二號」智算中心，兩地均能提供最終規模達 1000PetaFLOP 的算力服務水平。

算豐旗下的算力中心，均採用由沐曦所提供的國產領先豐收系列 GPU 芯片，為企業客戶帶來自主算力調度平台，應付不同應用場景，以至各項大型語言模型（LLM、Large Language Model）相關運算，模型訓練與日常營運所需。

香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝博士指出：「作為本地領先以至首間推出 25Gbps 極速寬頻服務的電訊商，香港寬頻一向致力推動企業的數碼轉型與創新能力。今次與算豐信息合作，引入強大的 AI 運算資源到香港，為企業提供卓越高效的運算速度與靈活性。這不僅有助滿足本地市場對高性能算力的需求，更能開啟跨行業的創新應用新格局，開拓更多機遇。」

香港算豐信息總裁顧萌表示：「我們旨在為內地、大灣區與香港企業，提供專業、自主、創新的服務，幫助客戶成長，助力智能化轉型，共創未來。今次與香港寬頻企業方案的合作，將大大縮短企業獲取 AI 運算資源的距離，使得尖端科技服務觸手可及。我們期待這次合作成為業界範例，引領更多企業進一步加速數碼化及智能化轉型，共同創造無限可能。」

[1] IDC Unveils 2025 FutureScapes: Worldwide IT Industry Predictions. 檢索自 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52691924

關於香港寬頻網絡有限公司

香港寬頻網絡有限公司營運香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」）旗下與住宅方案相關的業務。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港接近260萬住戶及8,200幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於 2024 年獲 MSCI ESG 最高 AAA 評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻網絡有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net。

關於香港寬頻企業方案

香港寬頻企業方案（「香港寬頻企業方案」或「HKBNES」）隸屬香港寬頻旗下，專注發展企業方案業務，是領先的系統集成ICT服務供應商。憑藉專業團隊和豐富經驗，結合香港寬頻全港獨有的三重光纖網絡覆蓋優勢，HKBNES為企業提供一站式全方位的數碼轉型方案，包括雲端與數據中心、網絡保安、智能及數碼方案、AegisConnect及中小企方案易．IT等。有關HKBNES的詳情，請瀏覽 www.hkbnes.com。

關於香港算豐信息有限公司

香港算豐信息有限公司（以下簡稱「算豐信息」）是香港上市公司億都國際的全資子公司，業務涵蓋算力及雲運營、算力技術開發和算力產業投資三大業務板塊。

作為國產雲算用先鋒企業，算豐資訊旨在為企業提供：專業、自主、創新的算雲用一站式服務。我們的產品主要包括：雲、ai算力、大裝置、系統集成、GPU晶片。

算豐信息在香港及上海已經設置分支機構，旨在為客戶提供更好的本地化服務。我們的願景是幫助企業成長，助力智能化轉型，共創未來。

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