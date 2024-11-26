第十六屆廈門國際動漫節「金海豚獎」揭曉

自2008年創辦以來，廈門國際動漫節始終弘揚主流價值，薈萃動漫遊戲行業成果，以「金海豚獎」權威賽事推動賽產一體發展，以系列主題論壇集聚業界大咖共探前沿方向，以商務大會促進產業交流交易和項目落地，不僅為優秀作品提供了創意傳遞和展示的機會，在融通產業資源、推動動漫遊戲產業高質量發展等方面發揮了重要作用。

【激勵優質原創動畫】

本屆「金海豚獎」動漫作品大賽自今年6月啟動以來，共收到來自全球40個國家和地區3370部參賽作品，經24位境內外專家評委的初評和終評，共評選出最佳影視動畫長片、最佳系列動畫片、最佳動畫短片、最佳漫畫等11個獎項，66部動漫作品分享130萬元獎金。

「『金海豚獎』動漫作品大賽已成為中國連續舉辦時間最長、國際化水平最高、評委級別最高的動漫畫綜合賽事。」頒獎儀式現場，國際動畫協會副主席李中秋對金海豚獎給予了高度評價。他表示，廈門動漫產業與人工智能、元宇宙等新一代信息技術緊密結合，這也恰符合當前泛動畫產業的發展趨勢。「在廈門國際動漫節的全球開闊視野下，廈門在全國率先打破了傳統動漫行業發展的格局，走出了一條信息技術開拓泛動畫產業的新路。」

手捧「金海豚」獎盃，「最佳影視動畫長片金獎」作品《茶啊二中》導演閻凱格外激動。他說，為完成《茶啊二中》動畫電影這張「答卷」，團隊一點一滴學習和摸索，前後歷時整整五年。「我們做動畫的初衷就是想不斷地為觀眾創造美好，把有想像力、有喜感的內容呈現給大家。此次獲獎，對我們團隊來說是很好的激勵，我們也將繼續努力，用好作品回報觀眾。」

【為遊戲企業搭台助跑】

本屆「金海豚獎」遊戲作品大賽設9個獎項，總獎金69萬。大賽共收到來自26個國家和地區的388部作品，其中包含53所境內外高校的學生團隊作品。經評委評審，最終有18部遊戲作品獲獎。

來自上海的Spiral Up Games團隊創作的《動物迷城》《全網公敵2》分別榮獲「最佳遊戲金獎」「最佳遊戲銅獎」。Spiral Up Games商務經理吳楷文介紹說，《動物迷城》是一款復古的像素風遊戲，《全網公敵2》則是聚焦網絡安全題材的冒險題材遊戲。「我們覺得遊戲作為一種藝術，不僅要帶給玩家暢玩的爽快感，還要通過精彩的故事讓玩家有所感悟、有所收穫。」

吳楷文表示，Spiral Up Games是一支年輕的團隊，此次獲得「金海豚獎」，有助於團隊提升品牌美譽度。「我們也希望通過大賽平台，觸達更多國內遊戲開發者，增進彼此之間的交流與合作。」

【共話動畫創作新風向】

此次活動還為動漫遊戲創作者搭建交流平台。在主題分享環節，動漫資深從業者結合創作感悟，分享對動畫新技術、動漫與遊戲融合等熱點話題的思考。

國產3A遊戲《黑神話：悟空》的過場動畫《聾》，採用定格動畫風格製作，給不少玩家留下了深刻印象。《聾》的導演翁劼介紹說，定格動畫擁有很強的風格性，不僅打造了驚艷的視覺效果，更有助於把玩家從遊戲體驗中「拉出來」，品味故事意涵。

聲影文化聯合創始人楊楨以「遊戲衍生動畫開發創作解析」為題分享觀點。他表示，遊戲重交互娛樂，動畫重內容表達，遊戲需要動畫來吸引和帶動新的用戶，進而「破圈」擴大IP影響力。同時，遊戲衍生動畫往往具有豐富的文化內核，利於IP的塑造。

此外，玄機科技副總裁龔磊結合實例介紹AI如何賦能動畫製作；《凹凸世界》創始人高翔分享了對動畫IP內容拓展以及商業化變現的思考。

多國專家聚廈 探討遊戲行業國際合作機遇

WN遊戲商務大會同步舉辦

作為廈門國際動漫節的配套活動，以「連接世界：遊戲的未來」為主題的WN遊戲商務大會於11月21日-22日舉行。這場全球知名遊戲行業B2B盛會，吸引來自全球近10個國家和地區的行業精英和專家參會，共同探討遊戲行業的國際合作機遇與挑戰。

一大亮點是，活動突出「金磚」特色，邀請來自俄羅斯、巴西、南非等金磚國家的遊戲企業參會，為廈門遊戲企業乘金磚合作東風、開拓海外市場搭建橋樑。

「廈門是『遊戲出海』的高地，不僅『走出去』的遊戲企業數量多，而且市場表現亮眼。」中國獨立遊戲聯盟創始人朱利輝說，遊戲出海熱潮湧動下，東南亞、金磚國家等新興市場呈現出巨大潛力，建議廈門遊戲企能把握機遇，加速「走出去」步伐。同時，廈門遊戲企業也可與海外遊戲企業合作，引進優質遊戲作品和人才，進一步提升國際競爭力。

活動現場，主辦方還特別為參會企業開闢展示區，展示內容涉及遊戲產品、發行運營、開發服務、推廣營銷、平台渠道以及IP合作等多個方面。

國際遊戲開發者協會（IGDA）的展位吸引不少本土遊戲企業關注。據國際遊戲開發者協會（IGDA）主席佐籐翔介紹，IGDA由來自全球60多個國家的一百多個遊戲孵化器和加速器組成，是助推遊戲初創企業成長的重要力量。「我們希望通過這次活動，結識更多廈門本土遊戲從業者，為他們提供技術支持、商業化運營等方面的服務。」佐籐翔說。

SOURCE 廈門國際動漫節組委會