嘉里物流聯網獲香港可持續發展獎及《彭博商業周刊/中文版》認可

表揚其可持續發展及ESG表現

香港2024年11月27日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「KLN」；股份代號0636.HK）在可持續發展方面的表現備受市場認可。是次不但榮獲由香港可持續發展獎所頒發的大型機構組別傑出奬，更獲《彭博商業周刊/中文版》評選為企業組別一︰市值超過120億港元的「ESG 領先企業」。

KLN執行董事及可持續發展委員會主席鄭志偉表示：「很高興能獲得兩大獎項的嘉許，認可了我們在可持續發展方面的目標和成就。KLN一向以行動說話，一方面積極推行可持續物流解決方案，藉此提升業界整體可持續水平；另一方面，我們亦透過一系列的改進計劃，致力加大綠色能源的使用、加強我們在社區的正面影響力，以及進一步完善我們報告和風險評估的方法。隨著我們繼續 邁 向可持續發展，我們亦希望能以身作則，推動物流業界能攜手向前，共同為可持續將來奠下良好基礎。」

香港可持續發展獎由香港管理專業協會主辦，以表彰企業在經濟、社會及環境可持續發展方面的出色表現。考慮到KLN在上述範疇的高效政策、流暢執行、管理層及持份者的高度投入及參與，以及所產生可計量的正面影響，均使KLN得以脫穎而出，成為大型機構組別傑出奬的得獎企業。

此外，KLN亦憑藉其在ESG（環境、社會及管治）方面的優秀表現，奪得「ESG 領先企業」頭銜，以表揚其業內領先的ESG表現。此獎項由《彭博商業周刊/中文版》與德勤攜手舉辦，旨在培養對環境及社群帶來正面影響的可持續營商文化。今年乃KLN第六度獲此殊榮。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於香港可持續發展獎

鑑於可持續發展變得日益重要，香港管理專業協會於2016年10月推出香港可持續發展獎，作為促進可持續發展的長期項目。 自創立以來，每屆獎項都獲超過百間機構熱烈參與，當中中小企業更佔了其中一半，這充分證明了不論公司規模及業務性質為何，可持續發展都已經成為了營運和文化的主要部分。獲獎機構的成功案例已編撰成可持續發展範本，期望藉此對其他公司帶來正面影響，協助它們在可持續發展的路途上更進一步。

關於《彭博商業周刊/中文版》ESG 領先企業

作為區內具國際視野及影響力的財經雜誌，《彭博商業周刊/中文版》一直聚焦 ESG 發展。透過與德勤攜手舉辦「ESG 領先企業」，以表揚在ESG上有傑出表現的上市公司與資產管理機構，該獎項希望藉此能鼓勵企業貫徹執行其ESG 策略，最終培養出共同為環境和社會帶來正面影響的企業文化。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司