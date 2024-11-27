金沙中國舉辦金沙卓越供應商頒獎禮暨金沙採購學院畢業典禮

此項頒獎禮是金沙中國母公司發起的年度活動，藉此表揚供應商的出色表現及周全服務。每年由金沙中國高級管理層組成的評審委員會選出來自不同界別的得獎企業。

於周二在澳門巴黎人劇場舉行的頒獎禮上，金沙中國向七家表現傑出的供應商頒發獎項，包括：

企業文化及可持續性： 美國標準紡織

最佳創意及創新： Filament Limited

成本管理： 基創建築工程有限公司

質量管理： 佳英食品有限公司

項目管理： 德基設計工程（澳門）有限公司

優質服務： 天藝地毯

中小型企業：CMC貿易工程（國際）有限公司

金沙採購學院畢業典禮

在金沙採購學院第十五屆及第十六屆畢業典禮上，集團嘉許73家成功畢業的本地中小微企。自2017年課程開辦以來，至今共602家本地企業參與，其中559家成功畢業。

公司一直致力扶持本澳中小微企發展，金沙採購學院的培訓課程是金沙中國本地中小微企採購合作計劃的其中一環。

金沙中國同場舉辦兩場盛典，讓金沙採購學院畢業的中小微企見證公司向表現傑出的本地供應商頒發獎項，從而有所得著及啟發。

金沙採購學院課程由金沙中國與澳門中華總商會及澳門生產力暨科技轉移中心合辦，旨在與本地供應商分享業務知識及營商技能，協助他們提升與大型國際客戶合作經驗與能力。此課程是首創的行業培訓，而採購學院則是金沙中國學院專業發展計劃下的八個專科學院之一。

學院的培訓對象由原本針對幾類本澳中小企業，自2019年開始開放予全澳中小微企報讀，讓本澳更多中小微企能從中獲益。

本地供應商的成長故事

金沙中國藉著周二的活動邀請一眾本地中小微企分享他們的成長故事。自2016年起，公司與本地媒體攜手合作，專訪與公司多年來合作無間的中小微企供應商，並刊登138個勵志故事，記錄他們與金沙中國合作的磨合過程及快速成長的經驗，同時展現供應商自強不息的奮鬥精神，以及金沙中國如何協助他們提升與大型國際客戶合作的經驗與能力。活動當日，金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士與澳門日報助理總編輯黃楚慧一同向2024年中小微企合作故事的主人翁致送紀念特刊，祝賀他們業務騰飛萬里。

王英偉博士表示：「在此謹代表金沙中國恭賀所有獎項的得獎者，以及完成金沙採購學院課程的畢業學員。二十多年來，金沙中國作為澳門經濟的中堅份子，一直與澳門同心同行。金沙卓越供應商頒獎禮不僅對供應商的嘉許，更是我們為了澳門並肩奮鬥，共同成長的見證。澳門的中小企業佔企業總數超過九成，在澳門經濟中佔據著舉足輕重的地位，因此金沙中國一直恪守『以大帶小』的營商理念，著力採購本地中小企業的產品和服務。此外，我們透過金沙採購學院課程全面協助中小微企在瞬息萬變的商業社會中不斷裝備自己，提升競爭力。我們樂見課程舉辦八年來反應熱烈，不少畢業供應商表示獲益不少，成績令人鼓舞。」

當天活動結束後，一眾畢業的企業更參與商務聯誼環節，與金沙中國各用家部門以及採購團隊交流接洽。

出席活動之嘉賓包括：中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部處長孫耀華、澳門經濟及科技發展局副局長龐啟富、澳門生產力暨科技轉移中心副理事長曾澤瑤、招商投資促進局招商投資及經貿拓展事務廳代高級經理梁禮珊、澳門中華總商會副理事長莫志偉、澳門日報助理總編輯黃楚慧、王英偉博士、金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾、一眾金沙中國管理層成員以及本地供應商等。

金沙中國2024年至今的總採購額為澳門幣103億元，其中澳門本地中小企業採購約佔29%，彰顯金沙中國一直支持優先本地採購，積極扶持本地中小企業發展，並視之為履行社會企業責任的重要一環。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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