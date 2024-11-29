香港人工智能總會將推動關鍵行業人工智能創新發展

陳文理先生在成立典禮上表示：「香港人工智能總會的使命非常明確，就是推動香港成為世界領先的人工智能創新中心。透過匯聚不同行業的領袖，我們希望建立一個促進創新，加速人工智能在香港經濟支柱行業的應用環境，引領業務增長。香港人工智能總會將為企業領袖、創新科技開發者及公共政策界別提供理想的平台，加深對人工智能的認識，落實和擴展相關應用，攜手推動業務、行業和社會發展。」

香港 AI 總會的始創成員均為知名機構的領導層或高級管理人員，當中包括來自 AXA 安盛香港及澳門、國泰、高偉紳律師事務所、周生生、星展銀行、香港電訊、利豐、保誠保險香港、羅兵咸永道、渣打銀行、Tessellation 以及香港中華煤氣有限公司的成員。

各始創成員均在其企業或機構中負責制訂人工智能策略或推行相關措施，涵蓋消費品、能源、金融、保險、法律、物流、製造業、電訊和交通等香港主要產業。

香港人工智能總會的願景與使命

透過建立蓬勃的人工智能生態圈，香港 AI 總會旨在推動香港成為世界領先的人工智能創新中心。香港人工智能總會肩負使命，協助企業和機構在符合國際認可標準的基礎上使用人工智能，引入最新應用和實際案例，充分發揮科技的功能和潛力，提升香港各關鍵行業的生產力、營運效率和競爭力。

香港 AI 總會的四大策略包括：

政策與治理

香港 AI 總會將與政策制定者緊密合作，積極就與企業相關的人工智能監管條例提供專業意見，協助制訂政策，同時確保成員的利益獲得充分考慮，並提倡健全的企業治理框架，推動各界以道德和負責任的方式使用人工智能。



生態圈與社群

香港 AI 總會致力打造蓬勃的生態圈，促進企業、研究機構及政府部門之間的合作，推動香港人工智能生態圈全面發展。通過建立強大的社群，香港 AI 總會將提供多元的交流機會，分享最佳策略與創新人工智能應用，攜手推動行業的長足進步。



合作與夥伴關係

香港 AI 總會將牽頭業界專業人士、頂尖研究人員和全球專家合作，推動聯合項目，應對在實際應用人工智能中的共同挑戰，同時透過建立策略夥伴關係，促進知識交流，加速人工智能發展，讓廣泛社會受惠。



知識與教育

香港 AI 總會將與成員及其他夥伴緊密合作，提供教育資源，讓持份者和整個生態圈了解人工智能的行業趨勢和進展，並舉辦工作坊、研討會和知識分享會，協助成員提升技能水平，加深對負責任地使用人工智能的理解。透過其跨部門、跨功能和跨行業平台，香港 AI 總會相信各界的多元觀點將有助人工智能行業的創新發展和增長。

號召業界領袖與人工智能社群成員助力香港人工智能發展

香港 AI 總會誠邀人工智能社群的業界領袖及企業成員加入，包括有意為香港人工智能發展貢獻的個人、尋求數碼轉型的企業，以及希望藉人工智能擴展業務和改善營運的中小企和初創企業。香港 AI 總會將全力拓展其網絡，提升會員專業知識和技能，攜手塑造關鍵界別的未來發展，共同推動人工智能在香港以至全球的發展、應用、商業化和使用。

香港 AI 總會的成員可享專屬交流和建立網絡的機會，參與香港 AI 總會主辦的活動和隨選網絡研討會，合作撰寫業界白皮書，以優惠價格參加工作坊和研討會，聯合營銷和分享行業見解等。

以下摘自香港 AI 總會始創企業成員代表的分享：

渣打香港數碼資產及金融科技主管馬飛（Dominic Maffei）表示：「人工智能帶來的創新發展並非只是一個市場趨勢，更是金融企業在不斷演變的環境中提升競爭力的關鍵；在業務營運中應用人工智能，可以更準確地預測市場變化，提升效率。」

聲白集團總監鄭倩欣表示：「人工智能加速了設計和製作原型的過程，能夠更準確地預測市場需求，完善供應鏈，同時透過將製作過程自動化提升效率，利用圖像識別功能改善質量控制，實現大規模定制生產，並對消費者行為進行分析，節省時間和成本，為行業未來的靈活發展奠定基礎。」

香港中華煤氣有限公司業務分析及數碼發展部總經理陳華娟表示：「人工智能可以協助能源行業提升營運效率，並改善與客戶互動的策略，徹底改變業界的營運模式。香港人工智能總會的成立至關重要，將促進不同行業之間的創新和合作，推動香港成為全球人工智能發展的領袖。」

高偉紳律師行合夥人梅家豪認為相關監管條例至為重要，並表示：「監管機構在未來數月乃至數年内作出的決定，將對香港及其他地區的人工智能創新發展帶來深遠影響。理想的人工智能發展監管框架不但需要具備公平性、透明度和問責性，亦應提升企業營運的靈活度、促進創新，並提供清晰指引，確保人工智能系統的設計和應用符合道德水平和社會價值。監管機構應與業界緊密合作，共同制定能在促進創新和保障各持份者之間取得平衡的負責任 AI 政策。」

保誠保險香港首席科技及數碼總監林德軒指出：「透過改變風險評估的模式，人工智能協助保誠為客戶提供度身訂造的保險方案。我們致力締造價值非凡且安心的保障，以保持業界領先地位，其中投入資源發展人工智能應用是一個重要策略。」

關於香港人工智能總會

香港人工智能總會為一間非牟利協會，旨在透過連繫和代表人工智能方案開發者、投資者、用家及領袖，建立一個支持創新、合作和多元共融的環境，促進去中心化互聯網和虛擬資產經濟的發展。香港人工智能總會的主要活動包括召集各行業持份者，推動各界公開分享經驗和專業知識、提升技能、探討重要議題，以及交流。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 LinkedIn 或電郵至 [email protected] 。

附錄

始創成員名單（按企業英文名稱字母順序排列，始創企業成員以 * 標示）：

所屬企業及職銜 始創成員 * Chief Business Officer, Animoca Brands Alan Lau * AXA 安盛香港及澳門首席資訊總監 何志恒 BeingAI 行政總裁及創辦人 Jeanne Lim 國泰數碼體驗部總經理 Andrew Eldon 周生生珠寶人工智能開發應用總監 劉淑君（Peggy Lau） * 高偉紳律師行合夥人 梅家豪 星展銀行創新及客戶體驗部主管 Medhy Souidi 香港電訊資訊科技總監 周嗣良 摩根大通私人銀行科技研究部主管 王諾槐（Benson Wong） 利豐首席技術官 葉浩霖（Keith Ip） Head of Business Engineering & Growth Engineering, Greater China Region, Meta Yannick Mahé Planto 行政總裁及聯合創辦人 Ankit Suri * 保誠保險香港首席科技及數碼總監 林德軒 羅兵咸永道 Dark Lab 創辦人 顏國定 Serotonin 營銷總監 郁加欣（Caroline York） * 渣打香港數碼資產及金融科技主管 馬飛（Dominic Maffei） 聲白集團總監 鄭倩欣 * 香港中華煤氣有限公司業務分析及數碼發展部總經理 陳華娟 Tsunami Advisors 創辦人兼管理合夥人 陳文理（Neil Tan）

SOURCE 香港人工智能總會