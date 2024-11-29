新華絲路：江蘇無錫經開區護企興城出實招營商環境持續優化

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29 11月, 2024, 14:14 CST

北京2024年11月29日 /美通社/ -- 近年來，無錫經濟開發區通過出台優惠政策、完善服務體系，不斷優化營商環境。

無錫經濟開發區成立於2019年，致力於構建「4+3+X」現代產業體系，包括四大主導產業：先進製造、集成電路、物聯網（IoT）和軟件信息；三大特色產業：總部經濟、會展經濟以及高端商貿；以及多個面向未來的產業，如商業航天、人形機器人和人工智能（AI）。

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

圍繞現代產業體系，開發區在優化服務方面投入大量精力，包括提供資源支持和政策保障，以應對重大項目在推進過程中遇到的各類挑戰。通過統籌區域內資源，確保項目順利啟動並早日投產，為優化營商環境做出了重要貢獻。

此外，為助力新興產業的發展，開發區充分發揮金融的支持作用，設立了圍繞高端芯片、人工智能等科技領域的多個基金項目。

今年，開發區開展了多場經濟貿易交流活動，足跡遍及日本、美國、法國和德國，拜訪了人工智能、機器人、智能製造等領域的龍頭企業，促進了開發區與其他國家在前沿科技領域的深度合作。

近年來，無錫經濟開發區在招商引資方面取得了顯著突破，吸引了一批重大項目落地，如國家電投的儲能項目和微納星空（Minospace）的衛星製造基地等。

原文鏈接： https://en.imsilkroad.com/p/343326.html

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