長橋證券全面升級「止盈止損」功能，風險管理更靈活，助您輕鬆鎖定收益！

香港2024年12月2日 /美通社/ -- 全球市場波動性不斷加劇，投資者對風險管理工具的需求日益增加。為滿足投資者在股票投資中的風險控制需求，新一代互聯網券商長橋證券（Longbridge 長橋）全面升級「止盈止損」功能，旨在幫助投資者有效鎖定收益並控制風險，以更自信地應對市場變化，實現更穩健的投資回報。

什麼是止盈止損？

止盈和止損是股票交易中常用的兩項風險管理策略，用於保護盈利，限制損失及控制投資風險。止盈指的是當股價達到預設的目標價格時出售股票，以鎖定獲利，避免因市場回調而導致盈利減少。止損則是在股價跌至一定程度時自動賣出持倉，以限制潛在的損失。

以一個簡單的例子來說，假設投資者看好某股票的走勢，並在股價為 197 美元時買入，同時設置在 270 美元時止盈。當股價上漲至 270 美元時，系統會自動按照設定的價格賣出持倉，幫助投資者實現盈利。同樣，若投資者設置了下跌 7% 的止損，當股價跌幅達到該水平時，系統會自動執行止損，協助投資者保護本金，避免進一步虧損。

「止盈止損」功能全面升級，提供更易於操作的界面

Longbridge 長橋的「止盈止損」功能全面升級，致力於提供更靈活的風險管理和便捷的交易體驗，使得投資者能更好地根據自身投資策略和市場條件進行止盈止損設定，提升資金管理效率。

下單方式更便利 ：用戶可在下單時通過「附加訂單」功能直接設置止盈和止損指令。此外，在下單後的訂單委託界面及持倉界面，投資者仍然可以隨時添加或修改止盈止損指令，方便用戶根據最新的市場走勢進行調整。

：用戶可在下單時通過「附加訂單」功能直接設置止盈和止損指令。此外，在下單後的訂單委託界面及持倉界面，投資者仍然可以隨時添加或修改止盈止損指令，方便用戶根據最新的市場走勢進行調整。 簡約直觀的下單界面 ：嶄新界面設計更加簡潔，用戶可以輕鬆設置止盈止損參數，並可選擇僅設置止盈或僅設置止損，靈活度更高。用戶完成止盈止損兩筆訂單的設置後，當一筆訂單觸發時，另一筆訂單會自動撤銷，讓投資者無需實時盯盤，減輕操作負擔，提升投資效率。

：嶄新界面設計更加簡潔，用戶可以輕鬆設置止盈止損參數，並可選擇僅設置止盈或僅設置止損，靈活度更高。用戶完成止盈止損兩筆訂單的設置後，當一筆訂單觸發時，另一筆訂單會自動撤銷，讓投資者無需實時盯盤，減輕操作負擔，提升投資效率。 桌面端便捷圖表操作：在 Longbridge 長橋桌面端（Longbridge Pro），用戶可通過圖表交易功能輕鬆設置止盈止損指令。在市場深度工具或技術圖表中，下單後用戶只需拖動圖表上的止盈或止損線到目標價位，即可完成止盈止損訂單的設置，簡化操作流程，讓止盈止損變得更加直觀便捷。

作為當前市場始終敢於堅持港美股終生免佣的互聯網券商，Longbridge 長橋致力於通過技術創新和卓越服務，為投資者提供最佳交易體驗和最低的交易成本，讓用戶享受豐富的全球投資體驗。本次「止盈止損」功能的升級，是 Longbridge 長橋始終追求給用戶提供更專業的交易系統，希望通過對止盈止損功能和方式的升級，幫助用戶便捷的實現系統化交易策略，一鍵輕鬆配置，保護盈利、限制虧損。使投資者在應對市場波動時更加從容，幫助他們穩步累積長期收益，實現穩健投資。無論是初學者還是資深投資者，均可透過 Longbridge 長橋的「止盈止損」功能有效地進行風險管理、鎖定盈利目標，進而提升投資效率和交易體驗。

關於長橋證券

長橋證券（Longbridge 長橋）是服務全球投資者的新一代互聯網券商，成立於 2019 年 3 月，於新加坡、香港、美國及新西蘭等全球四個國家和地區獲批逾 22 張金融合規牌照或資質。致力於連通資產的「發現→ 認知 → 交易」環節，通過金融科技的創新應用，為每一位投資者打造更好用的港美股投資平台，助力每一個人都能以更低門檻、更低費率獲得更加豐富的全球投資體驗。旗下的長橋證券（香港）有限公司（中央編號：BPX066）持有香港證監會第 1、2、4、9 類牌照。

SOURCE Longbridge 長橋