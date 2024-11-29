陶寺遺址博物館展現「早期中國」圖景

陶寺遺址自1958年被發現，1978年啟動大規模發掘。目前已清理出居民區、宮城、墓地和觀象台等區域，極有可能是帝堯都城所在。這裡先後出土各類文物超過5500餘件，揭示了中華文明的早期形態，蘊含著「文化自信」的中國密碼，是實證中華文明五千年歷程的重要支點。

陶寺遺址博物館共展出230多件（套）文物，包括陶器、玉器、石器和銅器等各類器物，展示了古代居民的文化和生活。從未公開展示的圭尺也首次呈現在大眾的視野中。

陶寺遺址博物館坐落於襄汾縣陶寺考古遺址公園內，是遺址公園的「總導覽」，是記錄、保存、展示中華文脈的重要寶庫。與相鄰的天文考古館、文物本體保護展示工程珠聯璧合、遙相呼應，共同構成陶寺遺址的三大核心景觀。

陶寺考古隊領隊高江濤博士表示，名為「圭尺」的晷影測量工具、彩繪蟠龍紋陶盤和寫有紅色文字的陶扁壺，是博物館展出的重點文物，最為值得關注。

陶盤上的彩繪蟠龍紋，為探索中華民族龍圖騰的起源提供了重要線索；朱書扁壺上的文字，極有可能是中國最早的書面語言； 陶寺早期王族墓地出土的圭尺和立表，則是目前考古發現世界最早的圭表儀器實物資料，用來度量日影長度。

SOURCE 《中國日報》