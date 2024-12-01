從廚餘垃圾到航空燃料：中國令人歎為觀止的能源解決方案

在CISCE的清潔能源展區，主持人Jason意外發現了廢棄食用油的身影。北京海新能源科技股份有限公司能將廢棄食用油轉化為加氫植物油(HVO)，該植物油與柴油混合後，可供汽車、船舶及飛機使用。目前，首個試點項目已在北京海澱區落地，實現從收集到再利用的閉環系統。

中國石化展示了其大排量充裝加注雙壓液驅式氫氣壓縮機，該設備為國內同類產品中最大。它將為中國石化在滄州的全新加氫站提供動力，可為100多輛重型卡車加氫。此舉每年可減少5000多噸碳排放，相當於植樹造林約500公頃，面積大約相當於700個足球場大小！此外，中國石化正在構建一套涵蓋從生產到加氫站的完整氫能網絡。

中國海洋石油集團有限公司（簡稱「中國海油」或「中海油」）的液化天然氣(LNG)儲罐用於儲存液化天然氣。這些天然氣需在零下162度的超低溫環境中保存。而這種超低溫其實大有妙用。它可以用於水產養殖、冷庫倉儲，甚至室內滑雪場。它就像一個免費的空調。

東方電氣集團東方汽輪機有限公司展示了中國首台自主研發的F級50兆瓦重型燃氣輪機。該燃氣輪機每小時發電量可達5萬千瓦時，足夠7000戶家庭一天的用電需求。它每年可減少50萬噸二氧化碳排放，相當於每年450萬棵樹吸收的二氧化碳量。該燃氣輪機有2萬多個零部件，在其研發過程中，該公司攜手高校、科研機構及300余家企業共同攻關，其中39家為專業高新技術企業。

在此，您可一睹上游、中游及下游企業的風采。在CISCE這個開放平台上，全球供應鏈的運行將更加順暢。

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SOURCE China.org.cn