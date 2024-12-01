從廚餘垃圾到航空燃料：中國令人歎為觀止的能源解決方案

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China.org.cn

01 12月, 2024, 15:23 CST

北京2024年12月1日 /美通社/ -- 中國網報道。

廢棄食用油能否轉化為清潔能源？哪些能源資源能促進世界清潔化發展？供應鏈全貌究竟如何？在第二屆中國國際供應鏈促進博覽會(CISCE)，主持人Jason親身體驗，獲得了諸多深刻見解。

Is used cooking oil also clean energy? Which energy sources can make our world cleaner? What does the whole supply chain look like? Our host Jason had an eye-opening day at the 2nd China International Supply Chain Expo (CISCE).
Is used cooking oil also clean energy? Which energy sources can make our world cleaner? What does the whole supply chain look like? Our host Jason had an eye-opening day at the 2nd China International Supply Chain Expo (CISCE).

在CISCE的清潔能源展區，主持人Jason意外發現了廢棄食用油的身影。北京海新能源科技股份有限公司能將廢棄食用油轉化為加氫植物油(HVO)，該植物油與柴油混合後，可供汽車、船舶及飛機使用。目前，首個試點項目已在北京海澱區落地，實現從收集到再利用的閉環系統。

中國石化展示了其大排量充裝加注雙壓液驅式氫氣壓縮機，該設備為國內同類產品中最大。它將為中國石化在滄州的全新加氫站提供動力，可為100多輛重型卡車加氫。此舉每年可減少5000多噸碳排放，相當於植樹造林約500公頃，面積大約相當於700個足球場大小！此外，中國石化正在構建一套涵蓋從生產到加氫站的完整氫能網絡。

中國海洋石油集團有限公司（簡稱「中國海油」或「中海油」）的液化天然氣(LNG)儲罐用於儲存液化天然氣。這些天然氣需在零下162度的超低溫環境中保存。而這種超低溫其實大有妙用。它可以用於水產養殖、冷庫倉儲，甚至室內滑雪場。它就像一個免費的空調。

東方電氣集團東方汽輪機有限公司展示了中國首台自主研發的F級50兆瓦重型燃氣輪機。該燃氣輪機每小時發電量可達5萬千瓦時，足夠7000戶家庭一天的用電需求。它每年可減少50萬噸二氧化碳排放，相當於每年450萬棵樹吸收的二氧化碳量。該燃氣輪機有2萬多個零部件，在其研發過程中，該公司攜手高校、科研機構及300余家企業共同攻關，其中39家為專業高新技術企業。

在此，您可一睹上游、中游及下游企業的風采。在CISCE這個開放平台上，全球供應鏈的運行將更加順暢。

http://www.china.org.cn/business/2024-11/30/content_117578624.htm

SOURCE China.org.cn

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