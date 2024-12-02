從投資到共贏：復星深耕葡萄牙十年的全球化之路

香港2024年12月2日 /美通社/ -- 今年是中葡兩國建交45周年，也是復星深耕葡萄牙市場的第十年。作為一家植根中國，創新驅動的全球家庭消費產業集團，復星自2014年佈局葡萄牙市場至今，已發展成為在葡投資規模最大的中國民營企業。其在當地的生態企業主要集中在保險、銀行和醫療領域，包括葡萄牙最大的保險公司Fidelidade（復星葡萄牙保險）、最大的醫療保健服務集團之一的光明醫療Luz Saúde以及最大的上市非國有銀行千禧銀行Millennium BCP（BCP）。

復星堅持「植根中國，全球運營」的戰略，十年間，不斷拓展在葡投資佈局、深耕產業運營和發展，積極履行對葡萄牙的長期承諾。復星不僅幫助旗下葡萄牙三家企業運營好當地市場，更推動它們開拓以西、葡語區為主的域外市場，取得快速增長，成為中葡經貿合作的典範。

投資佈局葡萄牙

2013年，受當時歐元區金融危機的影響，葡萄牙面臨嚴重的資金短缺，失業率達17%。為減少公共債務，葡萄牙政府實施了一系列的私有化舉措，密切關注海外投資的復星在這一過程中找到了合適機會。

2014年5月，復星以約10億歐元收購葡萄牙領先保險公司Fidelidade，開啟在葡萄牙的投資。同年10月，Fidelidade在復星支持下以4.6億歐元收購聖靈集團醫院業務96%股權（後更名為光明醫療Luz Saúde）。

完成對葡萄牙保險和醫療領域的投資後，復星憑藉高效執行力獲得市場認可。基於對葡萄牙市場的長期看好和對全球運營能力的信心，2016年11月，復星以1.75億歐元收購BCP 16.7%的股份，後增持至約20%，進一步鞏固了其在葡萄牙的影響力。

產業運營+生態協同 驅動增長

復星持股85%的Fidelidade是葡萄牙保險市場領先者，市場佔有率約30%。多年的產業投資與產業運營讓復星在「保險+投資」上的優勢明顯，復星利用優勢資源幫助Fidelidade實現多元化的資產配置，拓寬了Fidelidade在葡萄牙及歐洲在地產、旅遊、醫療和大消費等領域的視野，推動Fidelidade與復星共同成長。截至2024年6月30日，復星葡萄牙保險毛保費總額為28.08億歐元，同比增長5.9%；淨利潤達1.04億歐元，同比增長5.3%。

光明醫療Luz Saúde擁有29家醫療服務機構，覆蓋葡萄牙75%的人口，也是葡萄牙唯一一家提供中文導診的專業醫療機構。復星支持Luz Saúde繼續擴建醫院，創造近1000個就業機會；同時，推動銀聯國際與BCP達成合作，成功發行歐洲首張本地金融機構的銀聯卡，為前往葡萄牙的國際客戶提供便捷服務。

通過Fidelidade、Luz Saúde和BCP 構建「保險+健康+銀行」生態系統實現協同，形成強大的生態效應。例如，當地家庭購買Fidelidade保險後，可獲得Luz Saúde的優質醫療服務，並享受BCP的金融產品。這三家公司因復星的生態戰略而互相賦能，擴大了利潤空間。

Fidelidade董事長Jorge M. Correia（喬治‧科雷亞）深有感觸地說：「我們注意到，未來成功的公司是有很好的生態，我們也構建了很好的保險與健康和財富管理之間的生態融通，這是復星導入其生態打法，幫助我們獲得更多的資源，實現成長的結果。」

從葡萄牙出發積極拓展海外市場

Fidelidade在葡萄牙的成功讓復星看到了其商業模式的可複製性和增長潛力。復星國際董事長郭廣昌說：「葡萄牙擁有開放的市場、良好的投資環境，穩定向前的政府，是除中國以外復星在全球化發展中最重要的國家之一，未來也還有巨大的成長空間。復星將進一步把葡萄牙作為在西葡語區國家投資最重要的橋頭堡，加強與全球更多其它國家地區市場的聯繫。」

2019年初，Fidelidade收購了秘魯領先保險公司La Positiva的51%股權，將業務拓展至秘魯、玻利維亞、巴拉圭和尼加拉瓜，顯著擴展了其在拉丁美洲的市場佈局，目前其在玻利維亞的市場份額排名第一，在秘魯的市場份額排名第三。

在非洲，Fidelidade也積極拓展葡語國家市場，尤其是在莫桑比克和安哥拉。這一國際擴展戰略為Fidelidade創造了更多發展機會，同時驗證了復星的全球化戰略的成功。

截至2024年上半年，Fidelidade業務已覆蓋歐洲、非洲和拉丁美洲13個國家，取得葡萄牙境內和國際業務雙增長，海外業績佔比進一步提升；國際業務總保費為8.85億歐元，佔比超過30%，遠高於2017年的6%；國際業務淨利潤約0.51億歐元，佔比超過40%。

2024年9月，國際評級機構惠譽將 Fidelidade的財務實力評級（IFS）從「A」上調至「A+」，長期債項評級（IDR）從「A-」上調至「A」，展望為「穩定」，這是惠譽對葡萄牙金融機構的最高評級。

加速數字化轉型

此外，復星通過數字化轉型提升運營效率和競爭力，加速了葡萄牙企業的數字化進程。例如，Fidelidade推出的MyFidelidade APP為用戶提供便捷的在線保險管理服務，支持查看保單、提交理賠、更新信息和獲取資訊。截至2024年6月30日，註冊用戶超160萬，佔葡萄牙總人口的15%以上，數字渠道銷售同比增長16%。

Luz Saúde為患者提供數字平台MyLuz，支持查看病史、賬單、支付及預約實體或虛擬會診。2023年遠程醫療問診近200萬次，重病在線問診佔比達41%。

BCP提供強大的在線和移動銀行服務，客戶可隨時管理賬戶、交易及獲取金融產品。2023年，BCP創紀錄實現合併淨利潤8.56億歐元，同比增幅超四倍，突顯數字化對財務業績的積極影響。

創新與責任同行

復星的創業初心是「修身、齊家、立業、助天下」，這與Fidelidade關注個人和家庭福祉、踐行「商業向善」不謀而合。

2016年初，在「創新，以人為本」的宗旨下，復星基金會聯合Fidelidade、Luz Saúde共同發起可持續創新項目「Protechting全球青年創新創業大賽」。Protechting源於「Protection」和「Technology」兩個詞，旨在助力「互聯網+」時代的青年人實現創業夢想，鼓勵青年在健康、醫療、保險及ESG等領域與互聯網深度嫁接，激發新的靈感，以創新之力提升人們的生活品質。

2017年，Protechting全球青年創新創業基地落地澳門，進一步推進港澳青年創新創業的發展。自 2018 年以來，Protechting大賽已開發40 多個試點項目，並達成 5 項商業合作。該項目至今已舉辦七屆，歷來關注具有企業家精神的青年創客，聯動國內外眾多的優秀企業，為青年創客們提供了一個學習交流的平台，並邀請管理、市場、投資和技術等領域專家，為參賽選手帶來專業指導。

今年5月，Protechting 6.0的前三名團隊受邀來到中國參訪交流並進行路演，展示歐洲創新青年風采，在中國尋求更多商業合作的機會。Protechting 對復星產生了顯著的創新影響力，同時促進不同文化間各個領域尤其是創新方面的相互交流。

此外，一年一度的「Fidelidade社區獎」每年設立獎金75萬歐元，支持殘疾人更好融入社會、倡導健康生活、關愛老齡群體，對葡萄牙社區影響日益深遠。

復星國際董事長郭廣昌說：「復星眼中的全球化，不止是全球和中國的『雙向奔赴』，還延伸至海內外生態企業的內生式發展，鼓勵生態企業在各自領域積極拓展本土以外的市場。」

「復星『全球組織+本地運營』的模式發展至今天，已經成為一種稀缺的能力。葡萄牙是我們投資歐洲的門戶，也是我們投資其他葡、西語區國家的門戶，葡萄牙保險Fidelidade正是踐行復星全球化能力的『優等生』。」

回首投資葡萄牙十年，復星與當地公司攜手，不僅取得業績持續增長，也給當地市場創造了長期價值。未來復星要做的，就是圍繞形成優勢的產業發展，以創新和全球化為核心引擎，打造可持續、可預測、穩定盈利的企業。

SOURCE 復星