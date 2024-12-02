當古老療法遇上智能科技：幫助實現健康升級

新聞提供者

China.org.cn

02 12月, 2024, 10:26 CST

北京2024年12月2日 /美通社/ -- 以下是來自於中國網的報道：

加入主持人Jason Dane Castleton，一起來到第二屆中國國際供應鏈促進博覽會的健康和衛生展館，在這裡，從傳統醫學到基因技術的創新，正在改變整個行業。

Join presenter Jason Dane Castleton at the Health and Wellness pavilion of the second China International Supply Chain Expo, where innovations from traditional medicine to genetic technology are transforming the industry.
Join presenter Jason Dane Castleton at the Health and Wellness pavilion of the second China International Supply Chain Expo, where innovations from traditional medicine to genetic technology are transforming the industry.

Jason探索了中醫和保健品，發現了它們獨特的益處。

在基因技術展區，Jason通過一項互動DNA演示，測試了前沿的健康創新技術。

Jason積極參與探索現代運動鞋設計的高科技世界。「運動始於合適的裝備，」他在設計自己的專屬運動鞋時說。

為了完善他的博覽會體驗，Jason在養老護理展區進行了一次「穿越百年的時光之旅」。他探索了旨在提高老年人獨立性和舒適度的創新設備，展示了科技在優質養老中的作用。

加入Jason的健康創新之旅，在博覽會上發現健康生活的新興趨勢。

網址：http://www.china.org.cn/business/2024-12/01/content_117579560.htm

SOURCE China.org.cn

來自同一來源

與Jason同行探秘CISCE：感受綠色農業的多彩魅力

與Jason同行探秘CISCE：感受綠色農業的多彩魅力

以下內容由中國網(China.org.cn)報道。 第二屆中國國際供應鏈促進博覽會(CISCE)已正式開幕，Jason如約而至，再次帶領大家探訪綠色農業鏈板塊。 去年的「綠色」展區給Jason留下了深刻印象，今年他迫不及待地想再次一睹風采。這片充滿生機的綠色海洋如期而至，讓人精神為之一振。...
從廚餘垃圾到航空燃料：中國令人歎為觀止的能源解決方案

從廚餘垃圾到航空燃料：中國令人歎為觀止的能源解決方案

中國網報道。 廢棄食用油能否轉化為清潔能源？哪些能源資源能促進世界清潔化發展？供應鏈全貌究竟如何？在第二屆中國國際供應鏈促進博覽會(CISCE)，主持人Jason親身體驗，獲得了諸多深刻見解。...
此來源更多新聞稿

探索

保健與醫院

保健與醫院

醫療制藥

醫療制藥

家用產品

家用產品

相關題材的新聞稿