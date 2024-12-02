當古老療法遇上智能科技：幫助實現健康升級

Jason探索了中醫和保健品，發現了它們獨特的益處。

在基因技術展區，Jason通過一項互動DNA演示，測試了前沿的健康創新技術。

Jason積極參與探索現代運動鞋設計的高科技世界。「運動始於合適的裝備，」他在設計自己的專屬運動鞋時說。

為了完善他的博覽會體驗，Jason在養老護理展區進行了一次「穿越百年的時光之旅」。他探索了旨在提高老年人獨立性和舒適度的創新設備，展示了科技在優質養老中的作用。

加入Jason的健康創新之旅，在博覽會上發現健康生活的新興趨勢。

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SOURCE China.org.cn