當古老療法遇上智能科技：幫助實現健康升級
新聞提供者China.org.cn
02 12月, 2024, 10:26 CST
北京2024年12月2日 /美通社/ -- 以下是來自於中國網的報道：
加入主持人Jason Dane Castleton，一起來到第二屆中國國際供應鏈促進博覽會的健康和衛生展館，在這裡，從傳統醫學到基因技術的創新，正在改變整個行業。
Jason探索了中醫和保健品，發現了它們獨特的益處。
在基因技術展區，Jason通過一項互動DNA演示，測試了前沿的健康創新技術。
Jason積極參與探索現代運動鞋設計的高科技世界。「運動始於合適的裝備，」他在設計自己的專屬運動鞋時說。
為了完善他的博覽會體驗，Jason在養老護理展區進行了一次「穿越百年的時光之旅」。他探索了旨在提高老年人獨立性和舒適度的創新設備，展示了科技在優質養老中的作用。
加入Jason的健康創新之旅，在博覽會上發現健康生活的新興趨勢。
網址：http://www.china.org.cn/business/2024-12/01/content_117579560.htm
SOURCE China.org.cn
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