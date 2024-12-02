玫琳凱：推動可持續發展

玫琳凱公司與主要利益相關方合作，並與聯合國的可持續發展目標保持一致，玫琳凱公司很自豪能成為全球聯盟的一員，不知疲倦地工作，確保一個更光明、更公平的未來。

減少和節約：玫琳凱公司致力於到 2030 年減少水、碳和塑料的使用。

全球植樹：到 2024 年底，玫琳凱公司與植樹節基金會合作，在全球種植 140 萬棵樹。

100% 可再生能源：玫琳凱公司位於美國德克薩斯州的全球制造、研發中心及其他設施，都由100%可再生能源供電。

100% 可生物降解的包裝材料：由玉米和馬鈴薯澱粉制成的 100% 可生物降解包裝材料每年用於運送數百萬個玫琳凱產品。

海洋健康：玫琳凱公司是保護世界水道的兩項重要事業的簽署方：水資源首席執行官、聯合國全球契約的可持續海洋原則。

超過 2 億美元捐贈：自 1996 年以來，玫琳凱公司及其公司贊助的四家基金會已向世界各地的組織捐贈了超過 2 億美元的資金和產品。在公司幾十年來一直為慈善事業提供慈善支持的同時，官方文件記錄始於 1996 年玫琳凱•艾施慈善基金會（美國）的成立。

粉色改變生命：自 2008 年以來，粉色改變生命賦能計劃通過與數千個機構合作，在全球范圍內捐贈了超過 1800 萬美元，對數百萬女性及其家庭的生活產生了積極影響。

癌症研究：目前，玫琳凱•艾施基金會支持 了23個癌症研究項目。其中57% 的項目由女性主導，100% 的臨床試驗由女性主導。

9600 萬美元 ：玫琳凱•艾施基金會已向癌症研究創新項目和服務，以及家庭暴力庇護所和支持服務提供了 9600 萬美元。

全球乳木果聯盟：玫琳凱於2023年加入全球乳木果聯盟，率先采取行動，旨在提高乳木果收集者和加工者的經濟福祉，並為恢復西非退化的公園做出重要努力。我們與GSA合作，為社會和環境責任建立新的行業標准，超越美麗，賦予個人權力，並為數百萬依賴乳木果的女性創造一個更具韌性的未來。

SOURCE 玫琳凱