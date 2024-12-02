新華絲路：雪天鹽業首發生態鹽系列新品

新華絲路：在傳承與創新中，片仔癀推進中醫藥走出國門

隨著共建「一帶一路」的持續推進，漳州片仔癀藥業股份有限公司在傳承經典的同時不斷創新，積極推動中醫藥走向全球。 片仔癀總部位於中國東南部福建省，近年來不斷努力提高中醫藥在東南亞和歐洲等地區的影響力，通過深化國際交流合作，提高中藥的國際認可度。...