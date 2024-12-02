新華絲路：雪天鹽業首發生態鹽系列新品

新聞提供者新華絲路
02 12月, 2024, 17:21 CST
北京2024年12月2日 /美通社/ -- 雪天鹽業於11月27日重磅推出雪天生態鹽系列新品。
本次新品發佈會在湖南長沙舉行，吸引了來自中國鹽業協會、中國烹飪協會、國家信息中心、中國輕工業聯合會、蘇鹽集團、廣西鹽業集團等權威單位和機構共160餘人齊聚一堂，共同見證這一榮耀時刻。
據瞭解，此次發佈的新品涵蓋「生態井礦鹽 」、「生態海湖鹽 」等六大系列的12種規格產品，力求滿足不同消費者的多樣化需求。
發佈會上，雪天鹽業與京東超市達成戰略合作將獨家首發雪天生態鹽系列新品；與蘇鹽集團、內蒙古雅布賴鹽化集團及多家實力配送商簽訂戰略合作協議。旨在通過強強聯合、實現美美與共，共同推動雪天生態鹽系列新品的市場推廣銷售以及產業高質量發展。
雪天鹽業成立於2011年12月，在全國擁有6家國家食鹽定點生產企業、16家區域營銷分公司和1家貿易公司。雪天鹽業於2018年3月26日在上海證券交易所成功上市，被譽為「中國鹽改第一股 」。
「雪天 」品牌估值118.18億元，目前已成為行業內規模和綜合實力領先的頭部企業。
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SOURCE 新華絲路
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