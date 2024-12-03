金沙中國為關懷大使計劃成立十五週年舉行聯歡慶典

金沙中國關懷大使計劃十五年來凝聚了不同年齡層及來自不同部門的團隊成員服務社群。於聯歡慶典上，金沙中國管理層成員向25名金沙中國關懷大使頒發獎項，以表彰他們長期服務社區、奉獻義工時數及其他為社區所作出的貢獻等。會場另設有打卡裝置讓參加者拍照留念，亦設有展覽攤位展示金沙中國關懷大使計劃成立15週年來的重要里程及點滴。

為感謝社會各界對關懷大使多年來的支持，參與慶典的賓客均獲贈紀念禮品乙份，該紀念品是由一名澳門扶康會的展能藝術家所創作，期望藉此向大眾展示殘疾人士的天賦才能，推動社區和諧共融。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「金沙中國關懷大使計劃是公司組織志願活動的重要平台，彰顯出金沙中國肩負企業社會責任的堅定承諾。關懷大使由心而發扶助弱勢，積極利用自身工餘時間，支援各種社區志願服務，他們得到社會各界的廣泛認同確是實至名歸。而金沙中國關懷大使的不斷成長，當中離不開各位珍貴的社區合作伙伴一直與我們同心同行，共同為珍愛的家園增添溫暖。衷心感謝澳門特區政府以及各長期合作夥伴的鼎力支持，為我們的關懷大使提供專業的指導和建議。期望日後繼續與社會各界加強合作，為大眾提供更全面和適切的服務，攜手共建美好社區。」

金沙中國關懷大使計劃與澳門並肩同行十五載，為公司社區義務工作者提供一個服務社區的平台，亦是「金沙關懷」企業公民計劃的其中一環。作為本澳社區的重要持份者，金沙中國積極踐行企業社會責任，旨在透過計劃與本地社區建立互助橋樑，致力回饋社會。今年藉著金沙中國關懷大使計劃成立15週年之際，公司號召社會各界一起「#成為我們的社區義務工作者」（#BeMyVolunteer），鼓勵更多有心人參與各大社服機構的志願服務。

金沙中國關懷大使計劃是「金沙關懷」全球企業公民計劃的一部分。

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關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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「金沙關懷」計劃

金沙中國有限公司不遺餘力推動及履行企業社會責任，積極參與母公司拉斯維加斯金沙集團所設立的「金沙關懷」企業公民計劃回饋澳門社區。「金沙關懷」計劃引領集團在全球各地開展慈善工作，包括經濟援助、社區援助及合作、物資捐贈及員工參與義工活動等。

「金沙關懷」企業公民計劃在澳門的主要項目包括：在澳門社區開展義務工作的金沙中國關懷大使計劃、向非牟利機構及社會企業捐款以及社區活動贊助等。

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