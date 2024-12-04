新華絲路：浙東余村發布研學品牌，助推研學游產業升級

當前，研學產業已成為鄉村振興的新動力，也是加速鄉村文化旅游產業轉型升級的催化劑。

目前，余村正積極規劃研學游產業的發展藍圖，深度整合全域研學教育與文化旅游資源，打造融合產業平台，成立余村研學游品牌，並與多家機構及合伙人項目攜手，共同構建研學游與文化游相融合的產業生態。

活動當天，大余村研學品牌VI及「余村研學」小程序同步發布。四家余村全球合伙人項目同步加入，與余村攜手落地研學產業，六家教育實踐基地與該村達成合作共建，聯合推動安吉特色研學步入產業化階段。

值得一提的是，在省級文化特派員的推動下，浙江文投古鎮文旅發展有限公司將與余村共建「浙文研學余村產業研究實踐基地」，依托浙江文投在文化產業端的優勢資源，全力促進研學旅游產業高質量發展。

大余村相關負責人表示，接下來，大余村研學將在研學路線、空間場景及體驗內容上做全面升級，新增5大研學新場景，吸納更多合伙人、專家學者加入研學課程體系，聯動余村全球青年發展學院，全力推動大余村研學產業更上新的台階。

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SOURCE 新華絲路