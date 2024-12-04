新華絲路：浙東余村發布研學品牌，助推研學游產業升級
新聞提供者新華絲路
04 12月, 2024, 17:18 CST
北京2024年12月4日 /美通社/ -- 上周五，大余村研學發布會暨浙文研學余村研究實踐基地成立儀式在浙江省湖州市安吉縣余村舉行。
為深度挖掘大余村全域文旅及研學資源，安吉余村發布「余村研學」品牌，聯合省級文化特派員，打造集生態文明思想研學、青年入鄉研學、文旅體驗研學為一體的綜合研學品牌。
當前，研學產業已成為鄉村振興的新動力，也是加速鄉村文化旅游產業轉型升級的催化劑。
目前，余村正積極規劃研學游產業的發展藍圖，深度整合全域研學教育與文化旅游資源，打造融合產業平台，成立余村研學游品牌，並與多家機構及合伙人項目攜手，共同構建研學游與文化游相融合的產業生態。
活動當天，大余村研學品牌VI及「余村研學」小程序同步發布。四家余村全球合伙人項目同步加入，與余村攜手落地研學產業，六家教育實踐基地與該村達成合作共建，聯合推動安吉特色研學步入產業化階段。
值得一提的是，在省級文化特派員的推動下，浙江文投古鎮文旅發展有限公司將與余村共建「浙文研學余村產業研究實踐基地」，依托浙江文投在文化產業端的優勢資源，全力促進研學旅游產業高質量發展。
大余村相關負責人表示，接下來，大余村研學將在研學路線、空間場景及體驗內容上做全面升級，新增5大研學新場景，吸納更多合伙人、專家學者加入研學課程體系，聯動余村全球青年發展學院，全力推動大余村研學產業更上新的台階。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/343371.html
SOURCE 新華絲路
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