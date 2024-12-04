「澳門科創企業里斯本交流團」圓滿舉行

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「作為澳門經濟的中堅份子，金沙中國一直秉承『以大帶小』的營商理念，致力推動多元產業協同發展。本次十分榮幸與澳門經濟及科技發展局合作，並獲澳門科學技術發展基金支持舉辦是次里斯本交流團，藉自身力量為本地企業提供前瞻性平台，促進本地創科企業與葡萄牙同類型企業的合作，為創科技術『引進來，走出去』提供台階，並為代表團成員帶來啟發，奠下本地創新科技提質發展的穩固基礎。感謝大家的支持和積極參與，讓是次交流團得以順利成行。我們期望持續與社會各界攜手，進一步善用澳門作為中葡平台的優勢，共同為推動澳門經濟多元發展作出貢獻。」

是次交流團行程的第一站是出席匯聚世界各地頂尖專家、創新達人、企業管理層及文化界人士的里斯本年度技術會議──網絡峰會（Web Summit）。這場聚焦科技行業最新發展趨勢和創新策略的大型創科會議吸引了70,000名來自全球150個國家的與會者參加，當中包括2,600家初創企業、900名投資者及800名講者。除了進行演講、小組討論和聯誼活動外，商界巨頭亦於峰會上透過大師班、圓桌會議和討論環節，為與會者分享他們在各個行業的專業知識；其中澳門企業參與了有關可持續發展、人工智能及機械人技術的專場。

金沙中國管理層成員亦有參與是次的交流團，冀透過此行鼓勵本地企業引入更多的創新技術、產品和服務，從而提升營運效益、客戶體驗和公司業務表現。此外，金沙中國亦於此行中為澳門交流團舉辦聯誼晚宴，邀請葡萄牙當地創新生態系統領域的企業家和持份者參與，為兩地的創科發展建立交流平台，促進業界之間的連繫。

交流團成員、新大陸萬博科技代表羅啟蒙表示：「作為澳門第一批榮獲『潛力型科技企業』認可的企業，此次赴葡萄牙交流給予我們難得的探索與學習機會，期望通過這類型的國際交流，進一步提升公司自身的創新能力，加速推動澳門數字化轉型。」

交流團在11月14日參訪了里斯本當地的創科龍頭企業，透過互相學習及專業交流，為兩地業界創造合作機遇。此行除了讓交流團了解里斯本的創科發展理念，同時亦有助促進澳門與全球科技生態系統的緊密聯繫。交流團參訪企業包括：

Outsystems ： 一個低代碼應用開發平台，致力為業務使用者快速建立及調整軟件，為葡萄牙「獨角獸」企業（即估值十億美元的私人企業）之一；

一個低代碼應用開發平台，致力為業務使用者快速建立及調整軟件，為葡萄牙「獨角獸」企業（即估值十億美元的私人企業）之一； Sensei Tech ：歐洲自主零售技術先驅，利用攝影機、重量感測器和人工智能演算法創建自主購物體驗，為企業的零售業務創造附加價值；

：歐洲自主零售技術先驅，利用攝影機、重量感測器和人工智能演算法創建自主購物體驗，為企業的零售業務創造附加價值； Unicorn Factory（獨角獸工廠）：項目始創於葡萄牙，旨在支持及擴大具有發展潛力的初創企業的規模，協助他們成為「獨角獸」企業。

交流團的最後一站是參加科企發展探索工作坊，活動旨在介紹像初創企業所運用的方法及合作模式，讓大家深入認識有助推進創新技術發展的策略。工作坊透過帶領參加者了解主要的創新方法和項目類型，讓他們對應用創新科技有更全面的認識。工作坊還安排交流團成員自行設定挑戰，共同探索應對挑戰的方法。

上述舉措是金沙中國支持澳門特區政府推動智慧旅遊及高新科技產業長遠及可持續發展的其中一環。金沙中國期望透過支持新一代本地高科技產品的研究和開發，進一步將旅遊與現代科技融合，為澳門建設成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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