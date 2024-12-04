中國旅游集團在「走讀中國」媒體活動中展示可持續旅游成果

港中旅（安吉）旅游發展有限公司總經理李鍵表示：「和樂山谷的開發堅持'最小干預'原則，所有建築設計均采用環保技術以降低環境影響。道路、步道設計也充分考慮地形地貌,避免破壞當地特色的茶山、竹林和水源,在保留'原汁原味'的自然同時最大限度地減少對原有生態環境的影響。」

在杭州千島湖，媒體代表團感受到了生態保護與旅游開發的完美結合。據中旅(浙江)千島湖旅游發展有限公司副總經理魏紅介紹，「千島湖景區每年有200萬游客量，對拉動當地經濟、促進人口就業起到了非常積極的作用。有3到5代的原住民都參與了千島湖整個國家級度假區的建設和運營。」

來自吉爾吉斯斯坦NEWS.KG的記者Aiperi Temirova表示：「千島湖的人們對生態保護的用心以及這種保護對社區的積極影響令我印象深刻。」

媒體團在整個活動過程中，見證了浙江省在生態文明建設和綠色轉型方面的顯著成就，包括高質量經濟發展與人類與自然和諧相處的具體實踐。通過新聞平台和社交媒體，記者們分享了他們的見聞，向全球展示了一個真實而全面的中國形象。

摩爾多瓦Noi.md編輯Ecaterina Reveaco表示：「毫無疑問，我很想和我的朋友和家人再次來到中國，游覽這些美麗的地方。」

通過重點展示可持續旅游成果，此次媒體之旅向國際社會傳遞了中國對環境保護與可持續發展的堅定承諾，為全球理解與合作作出了積極貢獻。

SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE