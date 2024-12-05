富途聯合大學研究：富裕人士追求自主、透明的個性化私人財富服務

香港2024年12月5日 /美通社/ -- 富途集團旗下品牌富途私人財富（Futu Private Wealth Management）近日聯合香港大學和新加坡國立大學的金融領域學者，共同發布「財富科技新機遇」亞洲私人財富管理研究报告。該報告透過對富途牛牛平台及其姊妹品牌moomoo逾800名香港和新加坡的高淨值投資者的調研，發現新一代高淨值投資者越來越追求自主決策、高透明度和個性化的投資服務。面對客戶需求的變化，科技券商憑藉技術優勢，有望引領財富科技發展，為新一代高淨值人士帶來獨特、創新的投資服務。

新一代高淨值人士偏好數據驅動、高度透明的個性化投資服務

隨着財富水平的提升、代際財富轉移以及數字原生代投資者的加入，新一代高淨值投資者群體應運而生。研究表明，這些投資者偏好數據驅動、高度透明的個性化投資服務。數據顯示，57%的香港受訪者和75%的新加坡受訪者非常重視基於數據分析和算法技術的個性化投資建議。

財富科技，包括人工智能、機器學習和大數據分析等技術在財富管理中的應用，正在改變高淨值人士的投資行為。他們不僅追求高效的解決方案，還希望隨時掌握自己的財富狀況，並得到精準的數據驅動型建議。報告指出，私人財富管理行業正向科技驅動的綜合財富管理模式轉型，科技券商憑藉技術系統優勢和數字化能力，能夠為新一代高淨值投資者定制滿足需求的財富管理方案。

新一代高淨值人士還特別重視整個投資過程的透明度，他們希望了解投資方案背後的底層組合和技術算法。富途機構及私人財富部管理合夥人苗雨強調：「透明度是建立和維護客戶信任的關鍵。作為科技券商，富途擅長結合線上系統為客戶提供透明的資產配置方案，通過可視化方式展示底層標的的行情數據和信息，並與客戶保持密切溝通，並配備專屬對接人，及時響應客戶需求。這種高度透明的定製化服務有效消除了投資者的疑慮，幫助他們做出更明智的投資決策。」

高淨值投資者自主性訴求上升

財富科技使投資者能夠實時監控並靈活調整投資組合。數據顯示，在香港和新加坡，超過半數的受訪者至少每月檢查一次投資組合，而在資產超過100萬美元的投資者中，35%的香港受訪者和45%的新加坡受訪者表示需要每月至少調整一次投資組合。

這一趨勢顯示了高淨值投資者對投資自主性的強烈追求。他們最感興趣的三大財富管理工具是投資組合跟蹤與分析工具（63%）、全球賬戶融合及一站式交易體驗（55%）和智能投顧（47%）。這些調查表明，投資者更傾向於使用先進技術工具來做出投資決策，而非僅依賴理財經理的建議。

富途機構及私人財富部管理合夥人苗雨表示：「客户对自主性的追求也衍生了對即時信息反饋和靈活資產調整的需求，這對經紀商的系統平台和服務團隊提出了更高的挑戰。作為一站式的全球金融服務平台，富途在這些方面具有明顯的優勢，我們能為客戶提供跨市場多品類的投資組合方案、豐富的行情數據、高效穩定的交易系統和及時響應的服務團隊，以滿足這些新興需求。實際上，富途與傳統私人機構有明顯的差異化競爭，但兩者更多是互補關係，不少投資者會同時使用傳統私行和科技券商，以滿足不同的投資需求。」

近7成高淨值投資者對科技管理財務充滿信心

調查顯示，超過65%的受訪者對科技在財務管理中的應用持積極態度。傳統意義上，私人財富管理依賴於一對一的深度諮詢和基於信任的個性化服務，投資者通常依賴財富管理顧問或團隊來管理投資組合。但隨着財富科技的發展和客戶偏好的變化，越來越多的高淨值投資者開始追求技術與個性化相結合的綜合財富管理方案。

報告指出，在香港和新加坡，資產少於15萬美元的受訪者更重視投資的便捷性和可觸達性，而資產超過100萬美元的受訪者則更傾向於更綜合的財富管理方案。對於資產在15萬至100萬美元之間的受訪者，新加坡和香港的需求存在顯著差異：新加坡客戶尋求更精細和定製化的解決方案，而香港客戶更傾向於自我決策。

亞洲，尤其是香港和新加坡等金融中心，是私人財富管理的重要增長市場，預計未來幾年將持續快速增長。隨着科技在財富管理中的作用增強，高淨值投資者對自主性、透明度和個性化服務的需求也會增長，並推動私人財富管理機構的角色不斷演變。富途機構及私人財富部管理合夥人苗雨表示：「作為客戶財富的守護者，我們在創新靈活與安全合規之間找到平衡，保持靈活變通，不斷適應新技術和客戶偏好，同時堅守合規與安全。」

詳細報告請參考： The WealthTech Opportunity for Digital Brokerages

關於富途證券國際（香港）有限公司

富途證券國際（香港）有限公司是香港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團。自2012年成立以來，富途證券快速發展，並以香港股票交易應用下載量領先同業，根據公開市場數據顯示，富途證券成交量位居香港零售券商第一。紮根香港，富途證券致力於科技驅動創新，以先進金融科技及一站式線上投資理財平台服務市場，落實富途成為有顯著影響力的全球金融服務平台的願景。2019年3月8日，富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）已正式在美國納斯達克交易所掛牌上市，致力於成為有顯著影響力的全球金融服務平台。有關富途證券的其他資料，敬請訪問公司官網 www.futuhk.com

關於富途私人財富（Futu PWM）

富途私人財富（「Futu PWM」或「富途私財」）是富途旗下面向高淨值投資者的一站式全球化綜合金融服務平台。通過一對一的專業顧問服務，客戶可以配置全球資產並享受專屬投資權益，亦可以享有企業，法稅，家庭規劃等全方位的顧問諮詢。不同於傳統私人銀行金融服務的銷售導向，Futu PWM將切身站在您的視角，從您的實際需求出發，與您保持一致利益，助力財富躍遷。有關富途私人財富的其他資料，敬請訪問官網 私人財富 - 富途（香港） (futuhk.com)

SOURCE 富途