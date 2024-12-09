自由行推動香港國際旅遊展和香港出境遊高質量復甦

ITE在2024年舉辦了自疫情以來的第4屆實體展，與2019年一樣以5個展廳展出，參展商呈現高度國際化的特點。此次展會吸引了更多海外專業觀眾（46%來自香港以外地區），而公眾日觀眾則主要是高端自由行旅客，調查顯示其中59%的人計劃在2024年增加旅遊預算，足證ITE的復甦是高質量的！



ITE2024統計數據 參展商 專業觀眾 高端自由行旅客 參展國家和地區 515 (87%)* 7023 (46%)* 63027 （90%自由行旅客） 68 （亞洲64% | 非亞洲36%）

*來自香港以外地區/海外

ITE專業觀眾中有超過70%來自大灣區，其中包括香港、深圳和廣州等中國一線城市，2023年，大灣區總人口逾8600萬，GDP總值達1.97萬億美元。再者，2024年前10個月，香港出境人次增長52%，達到8510萬人次。

雖然以自由交流為主，但ITE也舉辦了有效的B2B和B2C活動，如買家見面會、行業論壇、KOL交流會、協助展前到展後宣傳、演講機會等！事實上，在ITE2024的公眾日約有7000名觀眾參加了80多場講座。

ITE 2025展位租金繼續保持與2019年相同，受惠政府補貼，並向參展商提供優惠，展商於2025年1月31日之前報名及付款可享九折優惠。

ITE由匯眾展覽服務有限公司主辦，並得到了中華人民共和國文化和旅遊部的大力支持，其他支持單位包括香港旅遊發展局和香港旅遊業議會等。欲瞭解詳情，請瀏覽：www.itehk.com或透過以下聯繫匯眾: WhatsApp：+85269361271或電郵：[email protected]

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