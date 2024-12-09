自由行推動香港國際旅遊展和香港出境遊高質量復甦

新聞提供者匯衆展覽服務有限公司
09 12月, 2024, 10:00 CST
香港2024年12月9日 /美通社/ -- ITE Hong Kong 2025，匯聚第39屆香港國際旅遊展（休閒）及第20屆商務會獎旅遊展，將於6月12日至15日在香港會議展覽中心5個展廳舉行，設有專業日（面向本地及海外旅遊業界觀眾）和公眾日（面向高端自由行旅客）各兩天。ITE Hong Kong 2025已被政府選為盛事活動(https://www.brandhk.gov.hk/en/mega-events/mega-events)。
按國際旅遊支出計算，香港2019年位列亞洲第4大市場，2023年出境遊支出（227億美元）恢復至84%的水平，出境人數（7220萬）恢復至77%的水平，支出恢復程度高於出境人數，實現有質量的復甦。然而，出境跟團遊的恢復速度遠低於市場整體水平，據媒體2024年3月援引業內消息人士稱（《東方日報》2024年3月20日報道），出境跟團遊只達疫情前約一半！
ITE在2024年舉辦了自疫情以來的第4屆實體展，與2019年一樣以5個展廳展出，參展商呈現高度國際化的特點。此次展會吸引了更多海外專業觀眾（46%來自香港以外地區），而公眾日觀眾則主要是高端自由行旅客，調查顯示其中59%的人計劃在2024年增加旅遊預算，足證ITE的復甦是高質量的！
|
ITE2024統計數據
|
參展商
|
專業觀眾
|
高端自由行旅客
|
參展國家和地區
|
515
(87%)*
|
7023
(46%)*
|
63027
（90%自由行旅客）
|
68
（亞洲64% | 非亞洲36%）
*來自香港以外地區/海外
ITE專業觀眾中有超過70%來自大灣區，其中包括香港、深圳和廣州等中國一線城市，2023年，大灣區總人口逾8600萬，GDP總值達1.97萬億美元。再者，2024年前10個月，香港出境人次增長52%，達到8510萬人次。
雖然以自由交流為主，但ITE也舉辦了有效的B2B和B2C活動，如買家見面會、行業論壇、KOL交流會、協助展前到展後宣傳、演講機會等！事實上，在ITE2024的公眾日約有7000名觀眾參加了80多場講座。
ITE 2025展位租金繼續保持與2019年相同，受惠政府補貼，並向參展商提供優惠，展商於2025年1月31日之前報名及付款可享九折優惠。
ITE由匯眾展覽服務有限公司主辦，並得到了中華人民共和國文化和旅遊部的大力支持，其他支持單位包括香港旅遊發展局和香港旅遊業議會等。欲瞭解詳情，請瀏覽：www.itehk.com或透過以下聯繫匯眾: WhatsApp：+85269361271或電郵：[email protected]
SOURCE 匯衆展覽服務有限公司
分享這篇文章