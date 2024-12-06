沙特手稿展：一場跨越千年文化遺產的全球文化盛事
新聞提供者Saudi Manuscripts Exhibition
06 12月, 2024, 20:42 CST
沙特阿拉伯利雅德2024年12月6日 /美通社/ -- 位於利雅德市中心的沙特手稿展（Saudi Manuscripts Exhibition），繼續以全球文化盛事的姿態熠熠生輝，展示延續超過1200年的珍貴人類遺產。展覽將歷史的精髓與現代的精神相結合，向世界展現沙特在保存人類文化遺產方面的不懈承諾，以及其在促進文明對話中積極的角色，勾勒出一幅燦爛的形象。
展覽由沙特阿拉伯圖書館管理局（Library Authority）舉辦，以「述說故事，傳承永恆」（Stories Told for a Lasting Legacy）為主題，成為促進全球對話與創新的重要平台。展覽透過22場工作坊及30場討論會吸引訪客與研究者，展示保存與修復手稿的最新技術與方法。這為來自全球的專家創造了新的合作契機。
沙特手稿展是一扇耀眼的文化之窗，為來自世界各地的文化愛好者呈現了傳統與創意的完美結合。展覽為參觀者提供了一次非凡的體驗，將過去與現在緊密連結，在尊重傳統的同時，展望未來。沙特手稿展見證著人類文化遺產的豐富與普遍性，展示超過2000部珍貴的手稿。這些珍貴手稿包括《Diwan Al-Ahnaf Al-Akbari》，該手稿已有超過800年的歷史，以及《Unwan Al-Majd fi Tarikh Najd》，這部作品敘述了阿拉伯半島文化與智慧歷史的重要階段。此外，展覽還展出了超過1200年歷史的《古蘭經》手稿，以及來自第一沙特王國（First Saudi State）時期的科學、醫學和天文手稿，這些手稿在當時已被廣泛流傳。
該展覽旨在突顯沙特阿拉伯在保存和保護文化遺產方面的領導地位，增強對其文明價值的認識，並展示沙特圖書館管理局在利用科技服務手稿、開啟與國際專業機構的合作新渠道方面的努力。
SOURCE Saudi Manuscripts Exhibition
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