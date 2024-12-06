沙特手稿展：一場跨越千年文化遺產的全球文化盛事

沙特阿拉伯利雅德2024年12月6日 /美通社/ -- 位於利雅德市中心的沙特手稿展（Saudi Manuscripts Exhibition），繼續以全球文化盛事的姿態熠熠生輝，展示延續超過1200年的珍貴人類遺產。展覽將歷史的精髓與現代的精神相結合，向世界展現沙特在保存人類文化遺產方面的不懈承諾，以及其在促進文明對話中積極的角色，勾勒出一幅燦爛的形象。

展覽由沙特阿拉伯圖書館管理局（Library Authority）舉辦，以「述說故事，傳承永恆」（Stories Told for a Lasting Legacy）為主題，成為促進全球對話與創新的重要平台。展覽透過22場工作坊及30場討論會吸引訪客與研究者，展示保存與修復手稿的最新技術與方法。這為來自全球的專家創造了新的合作契機。