自 2020 年以來，玫琳凱公司每年都會向世界各地年輕女性每人提供 2500 美元的資助，以激勵她們在 STEM 相關領域追求夢想。截止目前，已頒發了18 筆贈款。

女性創業加速器 （WEA）

女性創業加速器 （WEA） 於 2019 年啟動，由六個聯合國機構和玫琳凱公司共同參與。WEA 旨在為女性企業家創造一個有利的生態系統，使其在全球範圍內蓬勃發展。WEA 承諾到 2030 年為 70 個國家和 6 個地區的 500 萬名女企業家賦權。

600,000+ 女性已經從世界各地的女性創業加速器（WEA）培訓、計劃和活動中受益。

自 2021 年啟動以來，來自22個國家的4500名女性和763家私營公司參加了由聯合國婦女署主辦、玫琳凱公司以及歐洲和中亞的合作夥伴提供支持的女性創業博覽會。

婦女經濟發展

2017年，玫琳凱中國與聯合國開發計劃署駐華代表署（UNDP）合作，在雲南省外普拉村啟動了可持續發展目標試點村項目。事實證明，專注於為農村婦女提供創業機會是變革性的。當婦女開始參與經濟發展並因此在社區中獲得地位時，整個村莊都受益。

貧困率從 2017 年的 28% 降至 2020 年的 0%。17個可持續發展目標（SDG）中有 12 個在地方層面實施。

2023 年，外普拉村的可持續發展目標試點村項目，因其在農村振興方面取得的卓越成就、其女性主導的生態旅遊倡議，而獲得享有盛譽的 CAREC 性別獎。CAREC 獎旨在表彰在日常生活、工作場所和社區中促進性別平等、平等權利和機會方面做出的傑出努力。

培養青年

玫琳凱公司與創業教學網絡（NFTE）合作，通過贊助世界創新系列挑戰賽，培養世界各地學生的創業精神和批判性思維。玫琳凱公司贊助的挑戰賽要求學生設計一個解決方案，以進一步保護世界海洋生態系統和沿海社區，485名13-24歲學生參與提交了方案。

數字時代的平等

2020 年，玫琳凱公司與平權信託基金會（ERT）合作，開創了人工智能（AI）的新研究領域，並倡導「設計平等」的方法。該倡議最終在 2023 年底推出了一套新的法規標準——由平權信託基金會制定的算法決策設計平等原則。

SOURCE 玫琳凱