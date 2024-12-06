玫琳凱：婦女賦權
新聞提供者玫琳凱
06 12月, 2024, 22:03 CST
臺北2024年12月6日 /美通社/ -- 玫琳凱·艾施女士一直領先於她的時代。她通過為女性創造更多機會來改變商業世界，以她的價值觀為指導建立了一家全球性公司，並通過讓女性掌控自己的未來來賦予她們權力。60 年後，玫琳凱·艾施女士的願景仍然炙手可熱。我們堅定不移地致力於通過為女性及其家庭提供經濟機會來豐富世界各地女性的生活。
STEM 中的女性
自 2020 年以來，玫琳凱公司每年都會向世界各地年輕女性每人提供 2500 美元的資助，以激勵她們在 STEM 相關領域追求夢想。截止目前，已頒發了18 筆贈款。
女性創業加速器 （WEA）
女性創業加速器 （WEA） 於 2019 年啟動，由六個聯合國機構和玫琳凱公司共同參與。WEA 旨在為女性企業家創造一個有利的生態系統，使其在全球範圍內蓬勃發展。WEA 承諾到 2030 年為 70 個國家和 6 個地區的 500 萬名女企業家賦權。
600,000+ 女性已經從世界各地的女性創業加速器（WEA）培訓、計劃和活動中受益。
自 2021 年啟動以來，來自22個國家的4500名女性和763家私營公司參加了由聯合國婦女署主辦、玫琳凱公司以及歐洲和中亞的合作夥伴提供支持的女性創業博覽會。
婦女經濟發展
2017年，玫琳凱中國與聯合國開發計劃署駐華代表署（UNDP）合作，在雲南省外普拉村啟動了可持續發展目標試點村項目。事實證明，專注於為農村婦女提供創業機會是變革性的。當婦女開始參與經濟發展並因此在社區中獲得地位時，整個村莊都受益。
貧困率從 2017 年的 28% 降至 2020 年的 0%。17個可持續發展目標（SDG）中有 12 個在地方層面實施。
2023 年，外普拉村的可持續發展目標試點村項目，因其在農村振興方面取得的卓越成就、其女性主導的生態旅遊倡議，而獲得享有盛譽的 CAREC 性別獎。CAREC 獎旨在表彰在日常生活、工作場所和社區中促進性別平等、平等權利和機會方面做出的傑出努力。
培養青年
玫琳凱公司與創業教學網絡（NFTE）合作，通過贊助世界創新系列挑戰賽，培養世界各地學生的創業精神和批判性思維。玫琳凱公司贊助的挑戰賽要求學生設計一個解決方案，以進一步保護世界海洋生態系統和沿海社區，485名13-24歲學生參與提交了方案。
數字時代的平等
2020 年，玫琳凱公司與平權信託基金會（ERT）合作，開創了人工智能（AI）的新研究領域，並倡導「設計平等」的方法。該倡議最終在 2023 年底推出了一套新的法規標準——由平權信託基金會制定的算法決策設計平等原則。
SOURCE 玫琳凱
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