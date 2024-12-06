沙地阿拉伯啟動「利雅德行動議程」，旨在加速土地復培育和提升抗旱能力

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UNCCD COP16 Presidency

07 12月, 2024, 00:09 CST

倡議在利雅德舉行的 COP16「農業食品系統日」上啟動

沙地阿拉伯利雅德2024年12月7日 /美通社/ -- 作為《聯合國防治荒漠化公約》第十六屆締約方會議 (UNCCD COP16) 的主席國，沙地阿拉伯宣佈啟動具有里程碑意義的「利雅德行動議程」，動員國家和非國家行為者，為土地退化、荒漠化和乾旱提供持久解決方案。

環境部副部長兼環境、水和農業部部長以及 UNCCD COP16 會議主席國顧問 Osama Faqeeha 博士在主題為「可持續、韌性和包容性農業食品系統」的高級別互動對話環節的主旨演講過程中正式啟動了「利雅德行動議程」。「利雅德行動議程」將利用 UNCCD COP16 的契機，在沙地阿拉伯擔任主席國的兩年期間，與各類環境持份者（從農民到原住民）接觸，促進各方採取實際行動。

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Osama Faqeeha 博士表示：「為加速推進土地復育和抗旱能力建設，我們必須在利雅德 COP16 結束後繼續動員各方，並激勵他們採取行動。這將重申沙地阿拉伯在土地復育方面的領導地位，並為全球變革留下持久遺產。」

「利雅德行動議程」的啟動是在 COP16 的第四天，即「農業食品系統日」進行的。該主題日是七個預定主題日之一，旨在集中討論和推進談判。農業是土地退化的主要驅動力，目前的農業食品體系導致了森林砍伐、溫室氣體排放和生物多樣性喪失。UNCCD 指出，農業活動佔了 23% 的溫室氣體排放量、80% 的森林砍伐量和 70% 的淡水使用量。

在「農業食品系統日」當天，大會舉行了一系列活動，探討如何透過多邊合作解決不可持續的農業生產方式。多場重要會議涵蓋了增強土壤健康、培育抗逆作物、生產營養食品等議題。此外，「農業食品系統日」也強調了私部門和農民參與糧食體系轉型的重要性。大會恰逢「世界土壤日」，這是一個倡導全球永續土壤管理的年度活動。

Faqeeha 博士指出：「我們約 95% 的食物來自土壤，然而我們卻持續漠視它的重要性。不可持續的土地管理、耕作方式和工業化規模的牟利，正在加速土地退化，每年造成 240 億噸肥沃土壤流失。這導致全球糧食和水資源安全面臨嚴重威脅，影響著每一個人，從在日益貧瘠土地上耕作的農民，到為基本生活物資支付更多費用的消費者。」

UNCCD 估計，到 2050 年，全球作物產量可能會下降 10%，受影響最嚴重的地區降幅可能高達 50%，這可能導致糧食價格上漲約 30%。同時，人口成長預計將進一步加劇對土地和農業的需求。

Faqeeha 博士補充說：「我們無需另闢蹊徑，就能為當前的土地和土壤危機找到解決方案。停止對有害農業的補貼，將資金重新投入到土地復育和可持續農業實踐中，就能立即產生積極效果。」 

利雅得 COP16 簡介

聯合國防治沙漠化公約第 16 次締約方大會 (UNCCD COP16) 將於 2024 年 12 月 2 日至 13 日在沙特阿拉伯利雅得 Boulevard Riyadh World 舉行。會議主題為「我們的土地」。Our Future 將慶祝 UNCCD 30 週年，旨在確保在抗旱能力、土地使用權、沙塵暴等關鍵問題上採取多邊行動。 

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SOURCE UNCCD COP16 Presidency

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