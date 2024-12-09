華納兄弟探索集團攜手澳門特區政府旅游局推出紀錄片《澳門歷史地標》，即將登錄多個頻道強勢首播

澳門2024年12月9日 /美通社/ -- 華納兄弟探索集團與澳門特別行政區政府旅遊局共同推出紀錄片《澳門歷史地標》。此紀錄片由Discovery探索頻道和Rolling Earth Pictures共同製作，Discovery探索頻道發行，展現了澳門歷史與文化的獨特底蘊，將於Discovery亞太及全球範圍內的多個頻道強勢播出。

紀錄片《澳門歷史地標》以獨特的表達形式講述了澳門地標性建築背後的動人故事與歷史蘊意，通過引人入勝的敘事手法，呈現出澳門百餘年發展歷程中的難忘瞬間。

觀眾能夠從建築、美食、科技、娛樂以及藝術等諸多方面感受澳門的獨特風采。《澳門歷史地標》以歷史古跡作為紐帶，銜接過去與當下，憑借各界人士的多元視角深入領略澳門文化的斑斕色彩，並聆聽當代澳門的故事。

《澳門歷史地標》的播出時間如下：

Discovery 探索頻道東南亞：首播日期 12 月19 日 19:10 （當地時間）

Discovery 探索頻道印度：首播日期 12 月21 日 17:00 （當地時間）

Discovery 探索頻道台灣 地區 ：首播日期 12 月19 日 18:00 （當地時間）

Discovery 探索頻道日本：首播日期 12 月18 日 19:00 （當地時間）

Discovery 探索頻道亞洲：首播日期 12 月19 日 21:50 （當地時間）

Discovery 探索頻道中東：首播日期 12 月13 日 21:00 （當地時間）

Discovery探索頻道澳新：首播日期 12月10日 22:25（當地時間）

Discovery探索頻道始終專注於為觀眾呈現兼具知識啟迪性與趣味娛樂性的高品質紀實內容，帶領觀眾探索並領略大千世界的無盡魅力。憑借其在影片製作與播出方面所積累的豐富經驗，Discovery探索頻道能夠全面地展現澳門的文化之美。此外，頻道的多平台發行策略能夠確保紀錄片精準觸達廣大觀眾群體，並契合電視、流媒體、社交媒體等不同渠道觀眾的觀看習慣和偏好。這些舉措不但會為世界各國與地區的觀眾提供便捷的途徑觀看紀錄片《澳門歷史地標》，而且將引導觀眾深刻瞭解澳門的獨特內涵。

關於華納兄弟探索集團

華納兄弟探索（納斯達克股票代碼：WBD）是全球領先的媒體與娛樂集團，依托電視、電影、流媒體和遊戲等多元媒介，創造和發行包羅萬象且獨具特色的內容和品牌。華納兄弟探索集團以50余種語言覆蓋220多個國家和地區，通過旗下標誌性的品牌和產品為全球觀眾提供優質的內容和娛樂體驗。這些內容包括：Discovery探索頻道，Max，Discovery+，美國有線電視新聞網（CNN），DC，TNT Sports，歐洲體育，HBO，美國美食頻道，奧普拉溫弗瑞頻道（OWN），調查探索頻道，學習頻道（TLC），Magnolia頻道 ，TNT，TBS電視台，truTV頻道，旅遊頻道，汽車趨勢頻道（MotorTrend），動物星球，科學頻道，華納兄弟影業，華納兄弟電視，華納兄弟影業動畫，華納兄弟遊戲（WB Games），新線電影公司，卡通網絡，成人檔動畫欄目，特納經典電影頻道，探索頻道西班牙語，家居園藝西班牙語頻道（Hogar de HGTV）等。欲瞭解更多信息，請訪問 https://wbd.com/

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