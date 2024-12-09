冠忠智慧出行、香港數碼港及億航智能簽署合作備忘錄

冠忠巴士集團有限公司主席黃良柏表示：「冠忠集團一向致力於提供卓越的出行服務，與億航智能及香港數碼港建立戰略合作夥伴關係，標誌著集團的客運服務將開啟新的篇章。透過投入無人駕駛電動垂直起降飛行器（eVTOL）的研發及應用，推動低空經濟的長遠發展。我們將合作為低空空域交通建立行業安全標準，同時做好全面商業化的準備，配合國家的低空經濟發展戰略，適時作出切合香港市場的規劃建議及經營策略，積極推動香港的低空經濟行業創新與發展。」

冠忠智慧出行（KC Smart Mobility）結合集團經營管理交通行業的雄厚實力，將肩負推動無人駕駛飛行器項目及綠色運輸系統的工作，覆蓋空中載人交通、觀光旅遊、物流運輸，智慧城市管理等應用領域。而億航智能專注研發無人駕駛航空器產品和解決方案。香港數碼港早前獲特區政府委任為低空經濟「監管沙盒」試點項目的場地夥伴，園區配備資訊科技及通訊設施、充電設施及中型無人機起降站，提供不同地形及發展密度的區域作為豐富的模擬應用場景，支援不同低空飛行測試。此次合作將融合三方優勢資源，積極推進智慧出行及智慧物流等項目，助力香港低空經濟產業發展。

集團較早前已與億航智能簽訂區域總代理之採購和運營合作協定，以促進EH216-S無人駕駛載人飛行器在中國香港、澳門、湖北省襄陽市及十堰市的推廣與運營。根據該合作協定，冠忠智慧出行計劃向億航智能採購30架EH216-S。

SOURCE 冠忠巴士集團有限公司