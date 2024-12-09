冠忠智慧出行、香港數碼港及億航智能簽署合作備忘錄

新聞提供者冠忠巴士集團有限公司
09 12月, 2024, 18:28 CST
推動無人駕駛飛行技術 建立行業安全標準 助力低空經濟發展
香港2024年12月9日 /美通社/ -- 冠忠巴士集團有限公司（下稱「冠忠」或「集團」）欣然宣佈，集團旗下專注創新智慧出行方案的冠忠智慧出行（KC Smart Mobility）與全球領先城市空中交通科技企業億航智能控股有限公司(EHang)及香港數碼港建立戰略合作夥伴關係。此次合作將推動香港無人駕駛電動垂直起降飛行器（eVTOL）的研發及應用，促進智慧出行及智慧物流等新興技術及產業發展，並加強行業安全標準的建立，激活低空空域作為新經濟生產要素，開發不同產業的更大發展潛力，為香港創造數字經濟效益，同時優化市民的智慧生活，為大眾帶來普惠價值。
合作簽署儀式於今日（12月9日）在數碼港艾美酒店舉行。冠忠巴士集團有限公司主席黃良柏BBS、冠忠巴士集團有限公司中國業務總監鄭敬凱、冠忠智慧出行有限公司執行董事黃焯添MH，聯同香港數碼港主席陳細明BBS, JP、香港數碼港行政總裁鄭松岩博士，以及億航智能集團副總裁崔正日和億航智能亞太區業務部總監肖爾檳，進行簽約儀式。大灣區低空經濟聯盟創會會長立法會葛珮帆議員SBS, JP,和大灣區低空經濟聯盟顧問立法會陳紹雄議員 JP一同出席，見證這個重要里程碑。
冠忠巴士集團有限公司主席黃良柏表示：「冠忠集團一向致力於提供卓越的出行服務，與億航智能及香港數碼港建立戰略合作夥伴關係，標誌著集團的客運服務將開啟新的篇章。透過投入無人駕駛電動垂直起降飛行器（eVTOL）的研發及應用，推動低空經濟的長遠發展。我們將合作為低空空域交通建立行業安全標準，同時做好全面商業化的準備，配合國家的低空經濟發展戰略，適時作出切合香港市場的規劃建議及經營策略，積極推動香港的低空經濟行業創新與發展。」
冠忠智慧出行（KC Smart Mobility）結合集團經營管理交通行業的雄厚實力，將肩負推動無人駕駛飛行器項目及綠色運輸系統的工作，覆蓋空中載人交通、觀光旅遊、物流運輸，智慧城市管理等應用領域。而億航智能專注研發無人駕駛航空器產品和解決方案。香港數碼港早前獲特區政府委任為低空經濟「監管沙盒」試點項目的場地夥伴，園區配備資訊科技及通訊設施、充電設施及中型無人機起降站，提供不同地形及發展密度的區域作為豐富的模擬應用場景，支援不同低空飛行測試。此次合作將融合三方優勢資源，積極推進智慧出行及智慧物流等項目，助力香港低空經濟產業發展。
集團較早前已與億航智能簽訂區域總代理之採購和運營合作協定，以促進EH216-S無人駕駛載人飛行器在中國香港、澳門、湖北省襄陽市及十堰市的推廣與運營。根據該合作協定，冠忠智慧出行計劃向億航智能採購30架EH216-S。
SOURCE 冠忠巴士集團有限公司
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