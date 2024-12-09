以「智」取勝，東軟醫療構建全球影像新生態

芝加哥2024年12月9日 /美通社/ -- 12月1日至4日，東軟醫療攜10餘款AI驅動的創新產品與解決方案第25次亮相百年放射學盛會RSNA。同期，公司與知名醫院聯合中稿的14篇論文登場，進一步彰顯了其在全球科研合作中的活躍身影，與全球夥伴共同開啟了智慧影像的新篇章。

以超強硬件為基石，東軟醫療持續刷新AI應用的邊界。從智能擺位、掃瞄、重建到智能診斷，新品不斷進化，智能技術無處不在，全面賦能臨床與科研。