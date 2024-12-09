以「智」取勝，東軟醫療構建全球影像新生態

新聞提供者東軟醫療系統股份有限公司
09 12月, 2024, 21:02 CST
芝加哥2024年12月9日 /美通社/ -- 12月1日至4日，東軟醫療攜10餘款AI驅動的創新產品與解決方案第25次亮相百年放射學盛會RSNA。同期，公司與知名醫院聯合中稿的14篇論文登場，進一步彰顯了其在全球科研合作中的活躍身影，與全球夥伴共同開啟了智慧影像的新篇章。
以超強硬件為基石，東軟醫療持續刷新AI應用的邊界。從智能擺位、掃瞄、重建到智能診斷，新品不斷進化，智能技術無處不在，全面賦能臨床與科研。
從疾病早篩到智能診斷，從精準治療到個性化醫療，東軟醫療基於設備智能化、診斷智能化、數據價值化、專科一體化的創新理念，領銜醫療行業人工智能的發展。本屆RSNA,東軟醫療全方位展示了AI智能影像的最新成果，率先勾畫出了AI影像三個重要場景： AI優化設備掃瞄流程、AI輔助影像診斷以及AI輔助治療規劃，進而形成了AI在醫學影像診療全流程的覆蓋。
創新、交流、合作，這三大核心理念是東軟醫療25年來始終如一的初心，如今的東軟醫療不僅是為自身探索一條穩健發展之路，也在以數智化技術共同推動行業數字化、智能化升級，讓科技與醫療深度融合，驅動國產醫療企業不斷走向國際頂級放射學舞台RSNA，展現出其對全球醫療影像領域的貢獻和影響力。
SOURCE 東軟醫療系統股份有限公司
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