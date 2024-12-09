首爾國立大學盆唐醫院成立韓國首個國際進行性核上性麻痺研究與治療中心

簽約儀式於上午11時在SNUBH主會議室舉行，出席簽約儀式的主要人士包括SNUBH院長兼首席執行官Junghan Song博士、Sanghoon Jheon教授、CurePSP執行董事兼首席科學官Kristophe Diaz博士和GemVax首席執行官Sukjoon Lee先生。

國際PSP研究與治療中心（簡稱該「中心」）將整合三方的基礎設施和專業知識，以執行一系列綜合職能，包括教育、研究和治療，以及PSP和其他神經系統疾病療法的潛在商業化。此外，該中心還將關注共存或相關疾病，包括與成癮有關的行為和神經障礙，尤其是藥物濫用問題。

SNUBH將為該中心的穩定運營提供支持，並引領醫療、教育和研究領域的進步。CurePSP是一家總部位於美國的非營利性慈善組織，憑借其30年的全球經驗，將以顧問、聯絡人和主題專家的身份，協助該中心在各個方面的發展，並將為PSP護理、教育和研究計劃的最佳實踐提供指導，同時利用其廣泛的全球網絡為該中心的成功建立必要的國際聯系。GemVax將為該中心的建立提供資金並監督相關的必要流程，同時帶頭進行PSP療法的研發和商業化。

通過整合參與機構的基礎設施和專業知識，該中心有望在國際競爭中占據一席之地。該中心旨在為公眾利益，特別是為社會邊緣化群體做出重大貢獻，同時提升韓國在神經退行性疾病和神經系統治療領域的全球領導地位。

SNUBH院長兼首席執行官Junghan Song博士表示：「國際PSP研究與治療中心的成立有望成為一個重要轉折點，為罕見病和頑疾患者提供切實的支持。SNUBH將與CurePSP和GemVax合作，竭盡全力在研究和療法開發方面發揮主導作用，以攻克神經退行性疾病。」

SNUBH的Sanghoon Jheon教授指出：「SNUBH致力於提高教育、研究和醫療護理領域的全球標准，確保人類能夠享受更健康、更幸福的生活。國際PSP研究與治療中心將全力以赴，立志成為培養優秀專業人才和推動研究進步以攻克罕見病和頑疾的國際中心。」

CurePSP執行董事Kristophe Diaz博士說：「此次訪問期間，我見到了韓國的PSP患者、他們的家人以及為他們提供護理的醫護人員，以評估當前的患者支持和治療情況。我還與國會議員和政府官員討論了克服罕見病和頑疾以及開發有效治療方法的國際體系和支持措施。」他補充道：「我們非常感謝韓國企業和政府為攻克PSP提供的大力支持，CurePSP將積極合作，通過我們的全球網絡和專業知識，加強韓國新成立的國際PSP研究與治療中心的能力。」

CurePSP是一家領先的非營利組織，致力於提高人們對三種神經退行性疾病的認識、護理和治療：PSP、皮質基底節變性(CBD)和多系統萎縮(MSA)。致力於推動新療法和治愈方法的CurePSP在國際范圍內建立了重要的合作伙伴關系，並為關鍵研究提供資金。通過宣傳和支持工作，CurePSP加強了對PSP、CBD和MSA患者及其家人的教育、護理和生活質量。科學、社區和希望代表著CurePSP的使命及其所有服務的核心。CurePSP是一家在美國注冊的501(c)(3)慈善機構（雇主識別號(EIN)：52-1704978）。

GemVax首席執行官Sukjoon Lee樂觀地表示：「國際PSP研究與治療中心將使韓國在罕見病醫療護理、專業培訓和新藥開發方面的能力達到全球標准。」他補充說：「我們希望該中心能夠成為一個為國內外罕見神經退行性疾病患者快速帶來安全有效的治療，同時提供世界級醫護服務的中心」。Lee進一步強調：「我們公司還將重點關注即將開展的PSP臨床試驗和ALS研究，以確保新療法能夠盡快上市。」

PSP是一種難治性帕金森綜合征，即一種神經退行性疾病，症狀與帕金森病相似，但病情進展迅速，且無法根治。主要症狀包括步態障礙、姿勢不穩、認知能力下降、眼球運動障礙和睡眠障礙，病因至今不明。

今年10月，GemVax在加拿大舉行的Neuro2024會議上公布了針對PSP的GV1001 2期臨床試驗的頂線結果。該公司計劃適時啟動針對PSP的全球3期臨床試驗。

關於PSP 2a期臨床試驗(NCT05819658)

PSP 2a期臨床試驗是一項為期24周的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照、前瞻性2a期探索性臨床試驗，旨在評估與安慰劑相比，使用0.56毫克或1.12毫克劑量的GV1001治療PSP患者的安全性和有效性。此研究的主要終點是GV1001給藥24周後，PSP評定量表總分與基線相比的變化。次要終點包括3個月時PSP評定量表總分，以及3個月和6個月時MoCA-K（蒙特利爾認知評估量表韓國版）、K-FAB（額葉功能評定表韓國版）和ES-ADL（日常生活活動能力量表）與基線相比的變化。此外，該研究還評估了GV1001給藥的整體安全性。

關於GV1001

GV1001是一種基於端粒酶關鍵序列、由16個氨基酸組成的合成肽。GV1001已被研究用於治療包括阿爾茨海默病和PSP在內的神經退行性疾病的潛力。在神經退行性疾病中，GV1001已被證明可調節膠質細胞表型，並調控神經炎症。除了正在進行的PSP 2a期臨床試驗外，GV1001阿爾茨海默病2期臨床試驗目前也在美國和歐洲進行(NCT05189210)。

關於PSP

進行性核上性麻痺是一種罕見的、進行性發展的成人起病型神經退行性疾病，尚無可改善病情的藥物。全世界大約每十萬人中就有七人患有該病，男性更為常見。患者主要是60歲以上的人群。PSP的症狀包括失去平衡、性格改變、眼球運動無力（尤其是向下運動）、吞咽困難、口齒不清和認知障礙。

關於GemVax & KAEL

GemVax & KAEL Co., Ltd.是一家位於韓國的臨床階段生物制藥先鋒企業，致力於開發治療神經退行性疾病（包括PSP和阿爾茨海默病）的專有療法。關於PSP，GemVax目前正在韓國開展一項2a期研究，以評估GV1001對PSP患者的療效和安全性。全球PSP臨床試驗的准備工作也在進行中。此外，GemVax目前還在美國和歐洲開展阿爾茨海默病2期臨床試驗。欲了解更多信息，請訪問www.gemvax.com並在Linkedin上關注我們。

前瞻性陳述

文中信息包含或基於1995年《證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可能包含也可能不包含「計劃」、「將要」、「預計」、「預期」、「打算」、「相信」、「潛在」、「繼續」等識別性詞語以及類似措辭。這些陳述會受到已知或未知風險和不確定因素的影響，可能導致實際結果與這些陳述中明示或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：藥物研發過程中固有的挑戰；我們為研發活動和其他公司目的獲得融資的能力；我們合作活動的成功；我們獲得監管部門批准的能力；我們獲得、維護和實施知識產權保護的能力；網絡攻擊或對我們技術系統的其他干擾；我們吸引、激勵和留住關鍵員工以及管理公司發展的能力；通貨膨脹和其他宏觀經濟問題；以及其他風險和不確定性。所有前瞻性陳述均基於管理層當前的估計、預測和假設。除非適用法律要求，否則GemVax不承擔因新信息、未來發展或其他原因而更正或更新任何此類陳述的義務。

SOURCE GemVax & KAEL