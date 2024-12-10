埃森哲研究：投資數字核心將引領企業重塑增長，釋放生成式人工智能價值

研究顯示，有41%的受訪中國企業高管認為，企業將在未來6至12個月內實現生成式人工智能的規模化，而只有17%的高管表示，企業擁有了可以與生成式人工智能應用相匹配的數字核心能力。同時，研究表明，中國企業正計劃借助生成式人工智能重塑各項職能，其中IT、供應鏈、製造、財務和可持續等是企業重點關注領域。

埃森哲全球副總裁、大中華區技術服務事業部總裁、埃森哲阿里事業部總裁俞毅表示：「變革步伐不斷加快，持續重塑已成為各大企業的必備戰略。企業紛紛嘗試探索生成式人工智能等前沿技術對自身業務的影響。在行業領先的數字核心基礎上從顛覆性技術中獲取價值，不止是企業成功的關鍵要素，更關乎企業的生存。強大的數字核心對於實現重塑至關重要，也將幫助企業迅速抓住新增長機遇。」

埃森哲將「數字核心」定義為企業實現重塑目標所需的關鍵技術能力：使用正確的雲基礎設施和最佳實踐來推進敏捷和創新；利用數據和人工智能打造差異化優勢；通過應用程序和平台加速增長、創造新一代體驗並優化運營，同時確保將安全性融入各個層面的設計中。

同時，研究指出，為保持擁有最新的信息技術系統、滿足業務需要，企業已經負擔了不小的「技術債」（Technology Debt），而加速應用人工智能又會添上新債。技術債務的產生可能有 多種原因，如使用過時的編程語言、陳舊的技術和基礎設施等。企業常為了優先顧及眼下發展速度而忽略了長期維護能力，從而導致技術債越積越多。有49%的受訪中國企業高管將人工智能列為技術債的三大來源之一，其他兩者為企業應用和平台（60%）以及企業架構（36%）。同時，人工智能也可用於管理技術債，保持IT系統的現代性。

本次研究提出了企業構建數字核心的三大原則。遵循三大原則的企業或將取得可觀的「60:40效應」，即：收入增長率提高60%，盈利能力提高40%。

打造領先的數字核心，契合特定行業需求： 研究指出，打造領先的數字核心能力看似複雜，但當企業開始提升其中一項能力時（例如數據），其他能力也能得到帶動。為此，企業應首先評估自身數字核心能力的現狀，然後基於不同領域需求，優先採取投資行動，推動數字核心的持續優化。

增加創新投資，包括重新設計 AI 操作系統： 企業應設法提高用以創新（而非運營）的 IT 預算比例，並對這一項關鍵績效指標進行實時跟蹤。在中國，近九成（ 88% ）的受訪企業表示，可能會在 2023 年後將其創新預算增加到之前的兩倍。 此外，企業還可以通過精選供應商、優化雲成本和實施自動化等舉措來加速這一轉變，從而節省資金，用於重新設計業務流程、推出新產品和服務，並拓展新市場。企業需要建立一個專為人類和人工智能設計的數字核心，這意味著兩者可以通過意圖驅動（而非指令驅動）的工作流程無縫交互並創造價值。

實現技術負債與未來投資之間的平衡： 研究指出，企業須分配約 15% 的 IT 預算來解決「技術債」問題，能使企業在減少技術債的同時，也有足夠的資源投入到未來的創新和發展中。然而，研究表明，有 46% 的中國企業用將 30% 以上的 IT 預算用於償還技術債，顯著高於全球。 維護穩健的 IT 系統需要企業持續更新、升級和管理軟、硬件和服務。企業需要運用等諸如系統化版本控制系統等更為自動化、更靈活和集成的方式來減少未來的技術債。

本次研究中，埃森哲對來自全球10個國家和地區、19個行業的1500名技術高管進行了調研。

關於埃森哲

埃森哲註冊於愛爾蘭，是一家全球領先的專業服務公司，致力於幫助全球領先的各界組織構建數字核心、優化運營成本、加速營收增長並提升服務水平，實現快速且規模化的價值創造。埃森哲是《財富》世界500強企業之一，目前擁有77.4萬名員工，服務於120多個國家的客戶。我們以卓越人才和創新引領為核心，引領全球技術變革。憑借在雲、數據和人工智能方面深厚的行業經驗、獨特的專業技能、強大的生態協作網絡以及翹楚全球的一體化交付中心，我們為客戶提供戰略&咨詢、技術服務、智能運營、工業X和Accenture Song等全方位服務。基於卓越的服務能力、共享成功的企業文化，以及創造360°價值的承諾，我們幫助客戶實現企業全面重塑，並建立長久互信的合作關係。同時，埃森哲以360°價值衡量自身，為客戶、員工、股東、合作夥伴和整個社會創造美好未來。

埃森哲在中國市場開展業務37年，運營和辦公地點包括北京、上海、大連、成都、廣州、深圳、杭州、香港和台北等多個城市。作為可信賴的數字化轉型卓越夥伴，我們不斷創新、積極參與商業和技術生態建設，致力於幫助中國的企業和組織把握數字化機遇，通過戰略制定、流程優化、技術賦能，實現高質量發展。

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SOURCE 埃森哲