雙特異性抗體引領癌症治療新時代，台灣生技公司崛起

台北2024年12月10日 /美通社/ -- 全球藥品市場在新冠疫情後重回癌症治療領銜的時代。默沙東的單株抗體藥Keytruda吉舒達因其卓越療效，2023年銷售突破250億美金，穩居癌症藥品冠軍。然而，隨著其核心專利將於2028年到期，全球各大藥廠蓄勢待發，爭奪市場寶座。

雙特異性抗體成為新興焦點，因其設計可同時攻擊兩個靶點，突破傳統限制，呈現更佳療效與安全性。 例如康方生物的Ivonescimab 係 針對PD-1與VEGF雙靶點，在歐洲腫瘤醫學年會展示優於吉舒達的二期肺癌臨床結果。Summit Therapeutics在2022年以50億美金取得該藥授權。 另外默沙東於今年11月斥資58.8億美元收購禮新醫藥的類似產品LM-299，顯示出雙特異性抗體的巨大潛力。

台灣唯一專注雙特異性抗體開發的圓祥生技也未缺席。旗下重點項目AP505，針對PD-L1與VEGF雙靶點，已凖備進入臨床二期試驗，躋身國際。AP505可視為全球抗癌藥物的潛力新星。

隨著吉舒達步入專利尾聲，雙特異性抗體將成為市場要角。 而 AP505不僅展現圓祥生技在藥物開發的創新力，更展示了台灣在全球藥物市場的競爭力。

SOURCE 圓祥生技（AP Biosciences）