華龍航空中東國際總部揭幕，全球化戰略再添新動力

香港2024年12月10日 /美通社/ -- 2024年12月10日，華龍航空迎來了歷史性時刻——中東國際運行總部正式成立並投入運營。這一里程碑式的舉措，不僅標誌着中國公務航空企業成功進軍中東市場，更彰顯了華龍航空在全球航空領域持續攀升的強勁發展勢頭。作為國際化戰略的核心，中東國際總部將全面助力華龍航空提升全球運行實力，推動公司邁向新高度。

華龍航空成立於2011年，是一家大型綜合性公務航空企業，致力於為客戶提供一站式、全方位的公務航空服務，業務涵蓋購機咨詢、飛機託管、包機服務、地面保障、高端定製旅行和公務機候機樓運營等。公司持有全球主流飛機註冊地的運行維修牌照，在全球範圍內擁有20多個運行基地，遍及中國、新加坡、歐洲及北美等多個地區，機隊規模連續多年居於亞太第一。此次中東國際總部的成立，是華龍航空基於全球客戶需求，進一步深化其全球服務戰略、拓展國際市場的重要布局。

華龍航空長期秉持「伴隨戰略」，客戶在哪裡，華龍航空就在哪裡。近年來，中東地區經濟的持續繁榮以及全球資本對該地區的青睞，使得往返中東的公務機飛行需求呈現出逐年增長的態勢。統計數據指出，近十年來，中國對中東地區國家的直接投資規模超過200億美元。2022年，中國與中東地區國家的貿易額突破5000億美元。中國已連續多年保持中東第一大貿易夥伴地位。

經過精心籌備，華龍航空在中東地區已經積累了豐富的本地服務資源和廣泛的合作夥伴網絡。此次中東國際總部的設立，得到了迪拜經濟和旅遊部的大力支持，不僅體現了當地政府對華龍航空品牌與服務的高度認可，也為公司在此區域的穩健運營奠定了堅實基礎。

對於中國企業而言，華龍航空中東國際總部的設立將極大滿足其海外拓展需求，並持續為其創造價值。憑藉本地運營團隊在語言溝通、文化理解、快速響應以及資源整合等方面的獨特優勢，華龍航空將為客戶提供更加便捷、高效且個性化的公務機服務體驗。

隨着中東國際總部的成立，國際業務將在華龍航空未來的發展中扮演愈發重要的角色。過去13年，華龍航空在國際化征程中積累了豐富經驗和資源，包括人才隊伍建設、運營合規、業務布局、全球供應鏈搭建等全維度的能力和競爭優勢。這些優勢將有助於華龍航空更好地適應全球化市場需求，並推動其國際業務的持續增長。

華龍航空中東國際總部的成立，為中東地區的公務航空市場帶來了新的機遇。華龍航空國際總裁武冰表示，中東國際總部的設立標誌着華龍航空全球化戰略邁入全新階段。我們期待通過這一全新平台，不僅能夠為全球客戶提供更加卓越、貼心的服務體驗，還將搭建起一條新時代的空中絲綢之路，為各國之間的商貿往來和文化交流架起橋梁，共同創造無限商機。

展望未來，華龍航空將依託中東國際總部，積極探索創新業務模式，拓寬服務領域，以更加靈活多樣的方式滿足客戶日益增長的多元化需求，成為全球公務機客戶最堅實、最可信賴的夥伴。

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