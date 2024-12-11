沙特阿拉伯啟動沙塵暴監測計劃，擴大全球預警系統能力

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UNCCD COP16 Presidency

12 12月, 2024, 04:53 CST

聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）「韌性日」（Resilience Day）於利雅德啟動，促進行動與資金支持

沙特阿拉伯利雅德2024年12月12日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯在聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）上宣佈啟動國際沙塵暴監測倡議，這項倡議將成為區域沙塵暴預警系統的一部分，對全球預警系統發展帶來重要推動。這項倡議將擴大現有的國際沙塵暴監測能力，由世界氣象組織（WMO）負責監督。

這項宣布是《利雅德行動議程》（Riyadh Action Agenda）的一部分，在聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）「韌性日」（Resilience Day）上發佈，「韌性日」為第16次締約方大會（COP16）的主題日，旨在強化全球韌性倡議的行動。整天進行的討論和活動旨在提供全新資金和解決方案，以應對土地退化、乾旱和沙漠化問題。根據聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）組織，每年有20億噸沙塵進入大氣層，重量相當於350座埃及吉薩金字塔。據估計，其中超過25%是由人類活動所致。

Saudi Arabia Launches Sand and Dust Storm Monitoring Initiative to Expand Global Early Warning System Capacity
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總部位於吉達（Jeddah）的沙塵暴警報與評估系統（SDS-WAS）將全球世界氣象組織（WMO）聯盟節點數量增加至四個，並成為包括北京、巴塞羅那和巴巴多斯在內的國際網絡的一部分。

在一場小組討論中，吉達海灣合作委員會地區沙塵暴警報與評估節點（GCC Regional Sand and Dust Storms Warning Advisory and Assessment Node）行政總裁Jumaan Al-Qahtani談到該中心不斷增強的能力時表示：「該中心成功開發了三個不同解析度的模型，這些模型已經過驗證並能夠預測該地區的沙塵暴，現在均在運行中。」

Al-Qahtani還提到了增加全球沙塵暴監測、預警和協調的倡議，他表示：「沙特阿拉伯剛剛啟動了一個國際合作夥伴關係倡議，我們希望提升那些無法自行建立預警系統的國家之能力。這將通過目前已經存在的世界氣象組織（WMO）認證的區域中心來實現，沙特阿拉伯將為此倡議提供1000萬美元的資金，並在未來五年內持續支持。我們呼籲其他聯合國組織和國家支持這一倡議。」

在利雅德舉行的聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）第九天的官方對話中，全球乾旱韌性的提升也是焦點之一。這是在沙特阿拉伯於聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）開幕時啟動、作為《利雅德行動議程》（Riyadh Action Agenda）其中一部分的「利雅德全球乾旱韌性夥伴關係」（Riyadh Global Drought Resilience Partnership）之後的進展。該夥伴關係已經獲得了21.5億美元的財務支持。

「超過18億人受到乾旱影響，且這一數字預計將加速增長。「乾旱韌性必須成為全球的優先事項，我們必須從乾旱發生後的反應性應對，轉向以全面的乾旱準備和韌性為主動立場，」沙特阿拉伯環境、水務與農業部副部長、聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）主席國顧問Osama Faqeeha表示。

「我們非常自豪能在聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）期間啟動『利雅德全球乾旱韌性夥伴關係』（Riyadh Global Drought Resilience Partnership）計劃，並且對已經支持這一夥伴關係的各方感到十分自豪。我們呼籲所有國家、組織、私營部門和非政府組織加入我們的努力，提升乾旱韌性。透過這項倡議，我們的目標是針對80個最易受乾旱影響的國家/地區，」Faqeeha博士補充道。

在聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）的韌性日活動（Resilience Day）中，世界銀行（World Bank）宣佈，作為其國際開發協會（International Development Association）的一部分，世界銀行已經籌集到240億美元的捐贈資金。世界銀行（World Bank）在一份聲明中表示，這將有助於產生總額達1000億美元的可負擔融資。這筆資金將用於支持氣候韌性、農民以及提升基礎設施，針對78個被認為最需要幫助的國家/地區。在利雅德召開的聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）正動員全球的國家和非國家行為者，旨在加強國際土地復原與乾旱韌性倡議。

利雅德COP16簡介：

聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）將於2024年12月2日至13日在沙特阿拉伯利雅德Boulevard Riyadh World舉行。本次大會以「我們的土地，我們的未來」（Our Land. Our Future）為主題，將慶祝聯合國防治沙漠化公約30週年，並旨在促進多邊行動，應對抗旱韌性、土地所有權以及沙塵暴等關鍵議題。

欲了解更多有關聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）的資訊，請瀏覽UNCCDCOP16.org

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