華為在迪拜舉行「揭開經典」發佈會，開啟折疊屏卓越新時代

HUAWEI Mate X6：全球驚艷亮相

本次華為旗艦產品發佈會的重頭戲是新一代Mate系列折疊屏手機HUAWEI Mate X6。這款智能手機在顯示屏、相機、耐用性和用戶體驗等方面進行了全方位的重大升級。

HUAWEI Mate X6的相機佈局以行星運行軌道為靈感，匠心打造「寰宇星軌」造型，象徵著未來的無限可能。獨特的星雲灰版本因其星雲紋理而得名，使用創新材料Vegan Fiber以及Micro-Nano 3D Topography工藝精心打造，手感順滑。此外，HUAWEI Mate X6還提供星雲紅和星雲黑兩種顏色選擇。

創新分佈式架構使HUAWEI Mate X6在網絡、散熱和耐用性方面實現了巨大飛躍。

卓越的相機系統包含全新Ultra Chroma相機，搭載150萬光譜通道，以及支持十檔物理光圈的5000萬像素超光變攝像頭、4000萬像素超廣角攝像頭和4800萬像素長焦微距攝像頭，實現了折疊屏手機在攝影方面的突破。

HUAWEI Mate X6引入了新的高效多任務處理功能—實時多任務（Live Multi-task）。借助這項功能，用戶可以在屏幕展開的情況下同時運行三個應用程序。

HUAWEI nova 13系列：超級自拍，超級圖案

HUAWEI nova 13系列採用全新的動態格紋設計、多焦段人像功能和AI創新技術，在體現年輕一代創意精神的同時，也引領了一股新的潮流。

HUAWEI nova 13系列從高級時尚元素中汲取靈感，首次推出醒目的洛登綠以及黑色和白色顏色選擇，並採用創新的動態格紋設計，體現了精緻與簡約的完美融合。

HUAWEI nova 13系列秉承時尚前衛的設計理念，將服裝和配飾中的格紋元素引入手持設備設計領域，創造出光影交錯的視覺效果。該系列採用納米級精度的動態格紋設計，將大膽的科技感與現代風格完美融合。圖案的陰影會隨著視角的變化而產生微妙的變化，增添了動感的視覺魅力。

在相機方面，HUAWEI nova 13 系列的前置和後置攝像頭均支持多焦段人像功能，使人像拍攝更具藝術氣息。HUAWEI nova 13 Pro配備了升級版的5000萬像素可調光圈鏡頭，光圈範圍從F1.4到F4.0，可無縫適應各種拍攝場景。該鏡頭還具備光學防抖（OIS）功能，可提高感光度，在弱光環境下拍攝出更清晰的效果。此外，3倍長焦人像防抖鏡頭提供多種變焦選項，是中遠距離人像拍攝的理想選擇。

華為自主研發的XD Portrait達⁠芬⁠奇人像引擎可帶來「形、質、光、色、畫」智能人像優化，並提供原生、質感、妝感這三種增強型人像風格，以適應不同的拍攝場景。首次亮相的AI最佳表情功能通過智能AI修圖增強連拍效果，使用戶能夠選擇自己最自然的最佳表情，確保每個人都能展現出自己的風采。

HUAWEI FreeBuds Pro 4：HUAWEI SOUND（華為悅彰）品牌下的首款TWS耳機

HUAWEI FreeBuds Pro 4 延續了華為高端無線耳機旗艦系列的卓越標誌。作為首次亮相的HUAWEI SOUND品牌旗下產品，它在無損音頻傳輸、先進降噪算法和聲學設計等方面為TWS耳機性能樹立了開創性的標準。

這款耳機結合了先進的專業技術和聲學藝術，具備高解析無損傳輸、雙驅動真聲系統和精確的聲音再現，帶來無與倫比的聽覺享受，為用戶提供身臨其境的震撼聽覺體驗。

HUAWEI FreeBuds Pro 4現在支持高達2.3 Mbps的無損音頻傳輸[1]，相比上一代產品的1.5 Mbps有顯著提升。它支持華為專有的藍牙協議L2HC 4.0編解碼技術[2]，實現48 kHz/24-bit無壓縮高品質無損音頻傳輸。全新調校的超感知原聲雙單元與數字交叉技術完美結合，帶來豐富逼真的音效體驗。

在通話清晰度方面，HUAWEI FreeBuds Pro 4的「穩定清晰通話」功能能夠在通話過程中消除高達100分貝[3]的外部噪音，這得益於華為不斷改進的AI降噪算法、三麥克風系統和骨傳導拾音麥⁠克⁠風，有效增強了噪音隔離效果。

華為影像XMAGE全球巡展：溫暖的世界

「溫暖的世界」華為影像XMAGE全球巡展於5月9日在迪拜啟動，隨後相繼在吉隆坡、墨西哥城、香港、上海、深圳和伊斯坦布爾舉行，最終在迪拜圓滿收官。該活動展出了今年的傑出獲獎作品，激勵消費者使用華為的創新產品進行創作、捕捉精彩瞬間，並挑戰自我。



[1]連接到運行EMUI 15或更高版本的HUAWEI Mate X6手機時，耳機支持最高2.3 Mbps的無損音頻傳輸。2.3 Mbps傳輸能力得到HWA認證。該功能僅適用於運行特定操作系統的某些手機型號。詳情請參閱 https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/ 。

連接到運行EMUI 14或更高版本的HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra 手機時，耳機支持最高1.5 Mbps的無損音頻傳輸。數據來源於華為實驗室。連接到其他手機型號時，耳機支持高達990 Kbps的高清音頻傳輸 [2]L2HC 4.0僅適用於運行EMUI 15或更高版本的華為手機/平板電腦。 [3]數據來源於華為實驗室。



SOURCE 華為