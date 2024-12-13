快手科技榮獲環境、社會及管治卓越獎

香港2024年12月13日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）欣然宣佈，公司在「2024年香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」類別六（新上市公司類別）中榮獲「環境、社會及管治卓越獎」。這一成就彰顯了快手在加強可持續發展、提升企業治理透明度以及為所有利益相關者創造長期價值等方面的努力。

「環境、社會及管治卓越獎」特別表彰快手完善的環境、社會及管治（ESG）治理體系，以及在綠色運營、隱私和數據安全、員工多元參與、社會責任實踐等方面的卓越表現。憑借嚴格的監督機製和高效的合規舉措，公司構建了穩健的治理框架，有力保障了運營透明度、反腐敗措施及道德規範的落實。快手堅持最高級別的數據安全標準，已獲得ISO 27001信息安全管理體系、ISO 27701隱私信息管理體系、ISO 27017雲服務信息安全管理體系等信息安全管理體系認證，覆蓋快手100%的業務範圍。員工發展方面，快手秉承多元化，為所有員工提供涵蓋技術、管理、興趣和職業技能等多領域的培訓，營造健康的職場環境，促進員工的深度參與。社會管治方面，快手對青少年的使用時間實施限制，並對博主的行為進行監察，以減低對社會的不良影響。

未來，快手將繼續致力於推動ESG實踐，與全球標準接軌，並為其服務的社區生態創造可持續發展的未來。

「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」（前稱「香港公司管治卓越獎」），自二零零七年起舉辦。該獎項由香港上市公司商會與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心每年聯合頒授一次，旨在鼓勵香港上市公司加強公司及 ESG 管治。該獎項對在維護股東權利、合規、誠信、公平、責任、問責、透明度、董事會獨立性和領導力及推行ESG等方面作出承諾並取得突出成就的上市公司，予以肯定及嘉獎。

關於快手

快手作為中國乃至全球領先的內容社區及社交平台，致力於成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司。作為一家以人工智能為核心驅動和技術依託的科技公司，快手專注於通過持續的技術創新和產品升級，不斷豐富服務和應用場景，為客戶創造價值。在快手，用戶通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活，發現所需，發揮所長。通過與內容創作者和企業緊密合作，快手提供的技術、產品和服務可滿足用戶的多元化的需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、本地生活、遊戲等。

前瞻性聲明

除過往事實的陳述外，本新聞稿載有若干前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」。該等前瞻性陳述受風險、不確定因素及假設的影響，可能包括業務展望、財務表現預測、業務計劃預測、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提作出，當中許多涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及大量風險及不明朗因素。鑒於上述風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於依賴該等陳述。除法律要求的情形外，我們並無責任公開發佈可能反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或可能反映意料之外事件的該等前瞻性陳述的任何修訂。

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