美年健康雙節特惠----雙人體檢，健康好禮相隨

香港2024年12月16日 /美通社/ -- 隨著聖誕和元旦的鐘聲漸近，美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱「美年健康」）特別推出「聖誕元旦，健康相伴｜雙節歡聚，雙人體檢享好禮」的優惠活動，以回饋廣大香港顧客的支持與厚愛。美年健康深知健康是幸福生活的基石，因此我們為你提供全面與細緻的身體檢查服務，旨在為你的生活築起一道堅實的健康防線。

自2024年12月11日至2024年1月5日期間，美年健康為雙人同行的顧客提供以下優惠：

**免費加項福利**：

1000-1300港幣套餐：贈送肺功能檢測/心功能六項/頸動脈超聲（三選一）。

1300-2500港幣套餐：贈送男性激素/碳14呼吸試驗/心腦血管危險因數二項（三選一）。

2500-3500港幣套餐：贈送心臟彩超/碳13呼吸試驗/睡眠呼吸（三選一）。

3500港幣以上套餐：贈送頸椎CT/上腹部CT/下腹部CT（三選一）。 **雙人同行優惠**：

官網線上支付：雙人同行預約可享受加項福利或立减優惠。

線下前臺自費：雙人同行預約僅享受加項福利，無立减優惠。

在這個相聚團圓的節日裏，讓我們用專業守護每一份關愛之心，讓愛與健康同行。 美年健康期待與你一起，迎接更加美好的新年 。

**關於美年健康：**

美年大健康產業控股股份有限公司始創於2004年，是中國規模和影響力顯著的健康體檢與醫療集團，總部位於上海。 公司擁有「美年大健康」、「慈銘」、「慈銘奧亞」、「美兆」四大健康體檢品牌。 美年健康以健康體檢為核心業務，集健康諮詢、健康評估、健康管理於一體，依託覆蓋全國的網絡佈局、數千萬級的客戶群體、海量專業的健康大數據，以及標準化的醫療健康服務體系，在專業預防、精准篩查、慢病管理、健康保險服務等領域，為企業和個人客戶提供高品質的健康管理服務，在預防醫學領域擁有顯著的影響力。

**獲取更多優惠資訊，請訪問美年健康官網：https://health-100.hk/knowledge/67

SOURCE 美年大健康