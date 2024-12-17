玫琳凱：美麗背後的科學

新聞提供者

玫琳凱

17 12月, 2024, 11:14 CST

臺北2024年12月17日 /美通社/ -- 2024年，Euromonitor International Limited 發佈的2023 年版美妝個護用品RSP 銷售價值，玫琳凱公司名列全球護膚和彩妝直銷品牌第一名。玫琳凱是一家在超過 35個國家/地區擁有數百萬獨立銷售人員的全球性公司，致力於投資美容背後的科學，並製造尖端的護膚品、彩妝、調養品和香水。玫琳凱R3製造工廠產能達到每天110萬件產品，R3是位於美國德克薩斯州的先進的、具有能源與環境設計（LEED）銀級認證的先進製造工廠。

玫琳凱的全球產品組合中有 800 多種產品，包括護膚品、彩妝、香水和調養品。在這些產品組合中，玫琳凱目前能提供 80 多種不同的粉底，涵蓋各種色調和妝效，以最好地匹配膚色多樣性的美麗光譜。

玫琳凱研究與創新團隊與領先的皮膚科醫生一起開發了Clinical Solutions/IntelliDerm Solutions系列，這是一個高科學的皮膚美容產品系列，反映了玫琳凱有史以來最強大的臨床主張。

在產品質量和安全方面，玫琳凱從不妥協。玫琳凱根據科學事實而不是意見做出產品決策。玫琳凱突破創新的界限，始終如一地為您帶來驚喜和愉悅。玫琳凱始終將客戶放在第一位。

篩選：玫琳凱仔細篩選每一種成分。如果玫琳凱無法驗證其安全性，玫琳凱將不會使用它。

測試：為了確保產品的安全、質量和性能，玫琳凱每年花費數百萬美元，進行超過 500,000 次測試，以確保產品的安全性、質量和性能，包括與獨立皮膚科醫生、眼科醫生和其他醫學專家進行臨床研究。

調查：玫琳凱積極調查和監控與產品安全相關的問題，並根據科學事實採取行動。

禁止：玫琳凱不使用全球禁止的 超過1,300 多種成分，以滿足高產品安全標準。

全球專利：玫琳凱擁有 1,600 多項全球專利，展示了玫琳凱對創新的奉獻精神。

客戶忠誠度：玫琳凱的許多經典香水都保持著強大的忠誠度，在產品組合中已有 20 多年的歷史。

SOURCE 玫琳凱

來自同一來源

玫琳凱：婦女賦權

玫琳凱：婦女賦權

玫琳凱·艾施女士一直領先於她的時代。她通過為女性創造更多機會來改變商業世界，以她的價值觀為指導建立了一家全球性公司，並通過讓女性掌控自己的未來來賦予她們權力。60 年後，玫琳凱·艾施女士的願景仍然炙手可熱。我們堅定不移地致力於通過為女性及其家庭提供經濟機會來豐富世界各地女性的生活。 STEM...
玫琳凱：推動可持續發展

玫琳凱：推動可持續發展

在一個快速發展的世界中，玫琳凱公司始終站在變革的最前沿，不僅支持女性事業發展，還深刻認識到女性在塑造全球經濟和可持續發展的工作中，為推動有意義的變化方面而貢獻的巨大力量。 玫琳凱公司可持續發展工作的三大核心支柱： 環境、社會和經濟...
此來源更多新聞稿