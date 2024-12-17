玫琳凱：美麗背後的科學

玫琳凱研究與創新團隊與領先的皮膚科醫生一起開發了Clinical Solutions/IntelliDerm Solutions系列，這是一個高科學的皮膚美容產品系列，反映了玫琳凱有史以來最強大的臨床主張。

在產品質量和安全方面，玫琳凱從不妥協。玫琳凱根據科學事實而不是意見做出產品決策。玫琳凱突破創新的界限，始終如一地為您帶來驚喜和愉悅。玫琳凱始終將客戶放在第一位。

篩選：玫琳凱仔細篩選每一種成分。如果玫琳凱無法驗證其安全性，玫琳凱將不會使用它。

測試：為了確保產品的安全、質量和性能，玫琳凱每年花費數百萬美元，進行超過 500,000 次測試，以確保產品的安全性、質量和性能，包括與獨立皮膚科醫生、眼科醫生和其他醫學專家進行臨床研究。

調查：玫琳凱積極調查和監控與產品安全相關的問題，並根據科學事實採取行動。

禁止：玫琳凱不使用全球禁止的 超過1,300 多種成分，以滿足高產品安全標準。

全球專利：玫琳凱擁有 1,600 多項全球專利，展示了玫琳凱對創新的奉獻精神。

客戶忠誠度：玫琳凱的許多經典香水都保持著強大的忠誠度，在產品組合中已有 20 多年的歷史。

SOURCE 玫琳凱