玫琳凱：美麗背後的科學
新聞提供者玫琳凱
17 12月, 2024, 11:14 CST
臺北2024年12月17日 /美通社/ -- 2024年，Euromonitor International Limited 發佈的2023 年版美妝個護用品RSP 銷售價值，玫琳凱公司名列全球護膚和彩妝直銷品牌第一名。玫琳凱是一家在超過 35個國家/地區擁有數百萬獨立銷售人員的全球性公司，致力於投資美容背後的科學，並製造尖端的護膚品、彩妝、調養品和香水。玫琳凱R3製造工廠產能達到每天110萬件產品，R3是位於美國德克薩斯州的先進的、具有能源與環境設計（LEED）銀級認證的先進製造工廠。
玫琳凱的全球產品組合中有 800 多種產品，包括護膚品、彩妝、香水和調養品。在這些產品組合中，玫琳凱目前能提供 80 多種不同的粉底，涵蓋各種色調和妝效，以最好地匹配膚色多樣性的美麗光譜。
玫琳凱研究與創新團隊與領先的皮膚科醫生一起開發了Clinical Solutions/IntelliDerm Solutions系列，這是一個高科學的皮膚美容產品系列，反映了玫琳凱有史以來最強大的臨床主張。
在產品質量和安全方面，玫琳凱從不妥協。玫琳凱根據科學事實而不是意見做出產品決策。玫琳凱突破創新的界限，始終如一地為您帶來驚喜和愉悅。玫琳凱始終將客戶放在第一位。
篩選：玫琳凱仔細篩選每一種成分。如果玫琳凱無法驗證其安全性，玫琳凱將不會使用它。
測試：為了確保產品的安全、質量和性能，玫琳凱每年花費數百萬美元，進行超過 500,000 次測試，以確保產品的安全性、質量和性能，包括與獨立皮膚科醫生、眼科醫生和其他醫學專家進行臨床研究。
調查：玫琳凱積極調查和監控與產品安全相關的問題，並根據科學事實採取行動。
禁止：玫琳凱不使用全球禁止的 超過1,300 多種成分，以滿足高產品安全標準。
全球專利：玫琳凱擁有 1,600 多項全球專利，展示了玫琳凱對創新的奉獻精神。
客戶忠誠度：玫琳凱的許多經典香水都保持著強大的忠誠度，在產品組合中已有 20 多年的歷史。
SOURCE 玫琳凱
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