德馬泰克新辦公室落腳桃園，深化台灣業務佈局

德馬泰克全球總裁兼凱傲集團執行董事會成員Michael Larsson先生、德馬泰克執行副總裁兼亞太區及歐洲、中東和非洲區執行長Michael Jerogin先生，德馬泰克亞洲及大中華區總裁Steve Cheung先生，以及重要產業客戶與合作夥伴共同出席了開幕儀式。

德馬泰克亞洲及大中華區總裁Steve Cheung 先生表示：「台灣辦公室是德馬泰克戰略佈局重要組成部分，旨在幫助我們在亞洲的客戶實現可持續增長。同時加強了德馬泰克為台灣及整個亞洲地區客戶提供快速支援的能力。」

德馬泰克亞洲區資深銷售經理Garret Lu表示：「德馬泰克已成為台灣及亞洲地區客戶值得信賴的自動化物流解決方案供應商，我們已成功為各行各業特別是超市超商、零售、電商、食品飲料、電子、第三方物流，及包裹配送等產業的客戶部署了創新的自動化系統。」

Garret Lu繼續表示：「我們不僅專注於我們的設備能跑多快，更關心它能跑多遠。我們業務的重要核心在於，在設備整個生命周期內，為尊貴的客戶提供持續且即時的售後服務支援。隨著台灣辦公室的成立，我們進一步提升了這項關鍵能力及承諾。」德馬泰克台灣辦公室位於桃園市中壢區，交通便利，是桃園市的新興商業中心與交通樞紐，毗鄰桃園國際機場，並靠近桃園高鐵站，地理位置優越，為客戶和合作夥伴帶來更為便利的交通體驗。

新辦公室的啟用使德馬泰克能夠與當地企業建立更緊密的合作關係，提供量身定制的解決方案。公司當地的專案和服務團隊更將為客戶提供高效率的專案執行和及時的售後服務。

德馬泰克在亞洲已累積了52年的供應鏈解決方案經驗。德馬泰克亞洲區總部位於新加坡，並在首爾、吉隆坡、曼谷和上海設立了辦公室，此外在中國蘇州和濟南設有製造與研發中心。

Steve Cheung先生表示：「憑藉本地深厚的根基與全球化的技術優勢，德馬泰克已為台灣雄心勃勃的成長計畫做好充分準備，並將推動台灣物流與供應鏈基礎設施的發展。依託我們專業的團隊和豐富的解決方案，德馬泰克將持續推動創新並為台灣及亞洲區的客戶提供卓越的價值。」

台灣辦公室地址：桃園市中壢區青埔路二段１１１號９樓 之 3

SOURCE Dematic Pty Ltd