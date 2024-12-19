珠海華發萬豪酒店啟動萬豪旅享家大中華區「集食行樂」主題推廣活動

順應年末假期的出遊需求，以及萬豪旅享家第四季度主題推廣活動，珠海華發萬豪酒店推出一款「集食行樂」套餐，為冬季旅途增添別樣精彩。

元氣福袋套餐——預訂豪華客房房型加29.8元可享自助早餐、客房軟飲4罐和200元萬豪中餐廳代金券。賓客可在漫遊珠海金灣航空新城之餘，與親友同享珠海本地美食。

打卡城市地標，邂逅萬般有趣

入住珠海華發萬豪酒店，坐擁紮哈地標建築、中心湖、主題噴泉、公園、圖書館、濕地景點。紮哈•哈迪德事務所作品——金灣藝術中心位於中心湖上，連通兩岸，現已成為著名的城市新地標和拍照勝地。每週五至周日晚七點半鐘，絢麗奪目的音樂噴泉將在藝術中心前上演，是一場水、光、音的美麗邂逅。同樣步行可及的金灣華發商都則能同時滿足美食、遊購、娛樂、美容健身、自助洗車等多重需求。

組局有排面，過節不費力

從跨年尾牙到親友相聚，珠海華發萬豪酒店的多個餐廳，以充滿節慶氣息的主題裝飾、豐富新穎的美味菜品，為賓客拉滿歲末歡聚氣氛。

位於22樓的觀景餐廳——臻廚全日餐廳（Zhuhai Kitchen）提供全日零點MENU及一系列豐富的自助美食，近期推出的「川渝美食節」包括海鮮毛血旺、辣子雞、酸菜魚、缽缽雞等一眾精選川渝風味美食，以及廣受歡迎的熱門項目——人手一隻的波士頓龍蝦、現烤現切的威靈頓牛排、海鮮燒烤、刺身壽司、廣式燒臘、各式甜品、暢飲酒水和現場樂隊。12月24日，「平安夜」自助晚宴將提供近80公斤的現開金槍魚、豐富節日美食和現場抽獎；12月25日-29日，「耶誕節」主題自助晚餐，將持續節日主題，氛圍感拉滿。

萬豪酒店標誌性的萬豪中餐廳（Man Ho），主理地道粵菜和珠海本地特色，如萬豪脆皮雞、萬豪紅寶石鵝肝、金灣黃立魚等招牌菜。餐廳設有 7 間雅致的私人包房，直面中心湖和藝術中心美景，近期推出多款冬季時鮮菜品和盆菜可供食客嘗鮮，同時，餐廳也已開啟蛇年新春年夜飯預訂。

大堂吧（The Lounge）秉持萬豪品牌標誌性的 Greatroom 理念，集多功能風格和用途於一體，日間出品各式中國茶、醇香咖啡、美味甜點和精緻優雅的下午茶，為洽商聚會提供時尚舒適之所，賓客可在22樓高空欣賞城市美景，打卡「天空之翼」玻璃彩繪的同時，品味以「芬迪卡薩」香熏蠟燭為主題的跨界下午茶；夜間則轉換為活力湧動的酒吧，賓客可一邊淺酌特調雞尾酒、威士卡，一邊享受曼妙的音樂，暢享精彩紛呈的都市新體驗。

即日起，賓客可通過萬豪旅享家官網、APP或微信小程式預訂「集食行樂」套餐，因愛而聚，集食新年，旅途行樂。欲瞭解更多詳情，請訪問 marriott.com/zuhmj，或關注「珠海華發萬豪酒店」微信公眾號、小紅書號。

關於萬豪旅享家 ®

萬豪旅享家囊括超過30個卓越非凡的酒店品牌，在全球備受歡迎的旅遊目的地為會員提供優質服務，滿足多元化旅行需求。會員入住萬豪國際集團旗下酒店和度假村（包括"All-Inclusive"度假酒店和精選短租住宅）或使用萬豪旅享家聯名信用卡進行日常消費，即可輕鬆賺取積分。會員可以使用積分兌換免費住宿、萬豪旅享家MomentsTM體驗，或萬豪旅享家精品店商品等。會員可以通過萬豪旅享家APP體驗個性化、無接觸式服務，盡享安心旅途。免費加入萬豪旅享家，或瞭解更多相關資訊，請登錄marriottbonvoy.com。下載萬豪旅享家APP，請點擊此處。賓客還可通過社交媒體關注@MarriottIntl。

聯系方式

+86-756-2328888

SOURCE 珠海華發萬豪酒店